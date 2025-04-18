ДОМ.РФ стал победителем премии Data Fusion Awards 2025

ДОМ.РФ назван победителем общероссийской кросс-отраслевой премии в области технологий работы с данными и ИИ Data Fusion Awards 2025. Решение по интеллектуальной обработке документов «DOM.IDP», разработанное специалистами госкомпании, заняло первое место в номинации «Data Fusion в бизнесе».

Торжественная церемония награждения победителей премии прошла 17 апреля в технологическом кластере «Ломоносов» в Москве.

«Платформа интеллектуальной обработки документов – уникальное инновационное решение, которое объединяет в себе передовые технологии и огромную практическую значимость для бизнеса. В группе ДОМ.РФ это решение стало эффективным помощником в работе с различными типами документов. Первым этот инструмент в своём контуре применил Банк ДОМ.РФ для ускоренной обработки договоров долевого участия в ипотечных сделках. Это позволило сократить ручной труд и минимизировать ошибки при заполнении клиентских заявок на ипотеку. Теперь обработка документов с помощью ИИ-платформы масштабируется и на другие блоки, а перечень типов документов, с которыми умеет работать ИИ-платформа, уже вырос до нескольких десятков», – подчеркнул управляющий директор по ИТ и цифровой трансформации ДОМ.РФ, заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Николай Козак.

DOM.IDP – это программное решение, которое автоматически собирает, конвертирует и анализирует информацию различных типов документов, таких как электронная почта, текстовые файлы, документы Word, PDF и отсканированные документы. Решение базируется на передовых технологиях искусственного интеллекта, включая компьютерное зрение (CV), оптическое распознавание символов (OCR), обработку естественного языка (NLP), машинное обучение (ML), генерацию с дополненной выборкой (RAG) и большие языковые модели (LLM). Оно позволяет извлекать текстовые данные, анализировать, классифицировать, преобразовывать и передавать во внешние системы в автоматическом режиме. ИИ-платформа, созданная ДОМ.РФ и дочерней компанией «ДОМ.РФ Технологии», уже позволила повысить уровень автоматизации бизнес-процессов в группе компаний на 17%, увеличить производительность работы сотрудников на 15%, сократить издержки за счет минимизации ручного труда на 11%, а также повысить качество хранимых данных на 7%.

Справочно

Data Fusion Awards проводится уже в пятый раз. Это мероприятие в области развития тренда Data Fusion, анализа больших данных с использованием алгоритмов машинного обучения и искусственного интеллекта, а также в сфере open source-решений и образовательных инициатив для подготовки специалистов. Проекты оценивали ученые, федеральные и региональные лидеры цифровизации, бизнес-лидеры, руководители некоммерческих организаций и институтов развития.

В шорт-лист премии по итогам конкурсного отбора из более чем 180 заявок вышли 25 проектов, победителями стали 6 решений в четырех номинациях: Data Fusion в бизнесе («ИИ-платформа года», «Монетизация данных», «Промышленность»), Data Fusion в госсекторе, Data Fusion в образовании, Технологии Data Fusion.