CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы ИТ в банках
|

Оформить ИП теперь можно прямо в «СберБанк Онлайн»

Для того, чтобы стать предпринимателем, теперь достаточно иметь приложение «СберБанк Онлайн». Зарегистрировать ИП можно в личном кабинете всего за несколько кликов бесплатно.

Для открытия бизнеса в разделе «Сервисы для бизнеса» выберите «Регистрация ИП». Коды ОКВЭД и систему налогообложения поможет подобрать банк, останется только подписать документы в «Госключ».

«Сбер» сам направит все документы в ФНС и отследит статус заявки. Как только ИП будет зарегистрирован, клиент сможет открыть расчетный счет бесплатно в «СберБанк Онлайн».

Алексей Шашкин, директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка, сказал: «Мы знаем, что начало собственного дела – не простая задача. И разработали сервис, который позволяет легко зарегистрировать бизнес, не выходя из дома через «СберБанк Онлайн». За первые дни использования нового сервиса более 200 наших клиентов стали предпринимателями. И теперь наша задача – помочь быстрому и уверенному развитию их дела, обеспечив качественными сервисами, персональной аналитикой и экспертизой наших менеджеров».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Конференция CNews «Цифровая стратегия 2025» состоится 4 марта

Российские банки усилят контроль за криптовалютами с помощью специальной системы «Прозрачный блокчейн»

В России построят крупный дата-центр за 3,2 млрд рублей

Конференция CNews «Ситуационные центры 2025» состоится 6 марта

Инвестиции в средства защиты данных в 2024 году выросли почти на четверть

Конференция CNews «Электронный документооборот и управление контентом 2025» состоится 20 марта

Конференции

Оптимизация цифровой инфраструктуры 2025

Цифровая стратегия 2025

Ситуационные центры 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Самые защищенные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM

Аудиогид прямо в смартфоне: лучшие приложения и сервисы

Обзор складного смартфона HUAWEI MATE XT | ULTIMATE DESIGN с тремя дисплеями: как они это сделали?

Показать еще

Наука

Найдена еще одна затерянная цивилизация: она исчезла из-за драматических событий и древней войны

Первый этап строительства российского коллайдера завершен — линейный ускоритель запущен

Найден огромный череп динозавра возрастом 200 миллионов лет — раньше этот вид не встречался
Показать еще