НСПК полностью перешла на российские HSM-модули

НСПК полностью перешла на российские HSM-модули. Об этом CNews сообщили представители НСПК.

По словам Артема Гутника, директора департамента безопасности Национальной системы платежных карт (НСПК), жители России не заметили ухода международных платежных систем, так как к этому моменту все безналичные операции уже проходили через НСПК. Компания также смогла вовремя заместить и платежные сервисы: «Когда международные платежные системы покинули рынок, они забрали с собой платежные сервисы, к которым привыкли люди. Однако к этому моменту мы уже создали российские решения, которые до сих пор используются нашими соотечественниками. НСПК успешно продолжает развивать уже существующие решения и разрабатывать новые – все это пользуется спросом у людей».

Артем Гутник также отметил, что в НСПК давно создаются инновационные стандарты по безопасности — SoftPOS, для приложений токенизации и нефинансовых сервисов.

«НСПК создает различные стандарты, в том числе в области безопасности. У новых продуктов или решений, которые мы разрабатывали для банков, не существовало международной сертификации. В результате наша компания решила этот вопрос. Мы разработали собственные сертификаты, поделились ими с мировой общественностью и попали в международные стандарты безопасности. На мой взгляд, это отличный пример проактивных действий», — сказал Гутник.

В сотрудничестве с Банком России НСПК успешно завершила замену и HSM-модулей, что позволило перейти на полностью отечественные решения.

«Подойдя к этому вопросу, мы поняли, что на рынке не существует решений, которые могли бы полностью удовлетворить наши потребности, — сказал Артем Гутник. — Совместно с Банком России мы проделали колоссальную работу. Были созданы рабочие группы с участниками финансовой отрасли, НСПК и Банка России. У нас есть опыт, как это делать, и мы готовы им делиться».

НСПК продолжает активно развивать платежные технологии в стране, стремясь обеспечить высокий уровень качества и безопасности инновационных решений для граждан России.