«Русский Стандарт»: женщины чаще приобретают страховые полисы онлайн

Банк «Русский Стандарт» и компания «Русский Стандарт Страхование» провели исследование по гендерно-возрастному составу страхователей и застрахованных в онлайн-каналах. Женщины больше, чем мужчины, заботятся о безопасности: в 55% случаев страховые полисы в онлайн-каналах приобретаются именно женщинами. Наиболее распространенными онлайн-программами личного страхования являются страхование путешественников и страхование спортсменов от несчастных случаев. Об этом CNews сообщили представители банка «Русский Стандарт».

При этом застрахованными в большинстве случаев становятся лица мужского пола. Так, в возрастной категории до 18 лет среди застрахованных спортсменов 71% – мальчики и юноши, а в категории старше 18 лет 80% – мужчины.

Кстати, самой «взрослой» застрахованной в онлайне «Русским Стандартом» путешественнице исполнилось на момент заключения договора страхования 98 лет, и она отправилась в двухнедельную поездку по России. Самому пожилому застрахованному спортсмену – 87 лет. Он застрахован на срок один год от несчастных случаев при занятиях конькобежным спортом и легкой атлетикой.

Методология: аналитиками были изучены обезличенные показатели по релевантной выборке, включающей данные по более чем 60 тыс. страховых полисов, оформленных в 2019-2024 гг. в дистанционных каналах продаж.