CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация ИТ в банках Искусственный интеллект
|

Российские ученые получат инструмент для научных исследований благодаря облачной ИИ-платформе

Сбербанк представил концепцию новой облачной платформы с инструментами искусственного интеллекта (ИИ), которая призвана улучшить качество научных исследований в России. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Платформа будет использовать возможности нейросетевой модели GigaChat и других ИИ-инструментов, разработанных Сбербанком как самостоятельно, так и в сотрудничестве с научным сообществом.

Основная цель платформы — помочь ученым ускорить проведение исследований, повысить их качество и облегчить написание научных статей. Платформа будет обучена на базах исследовательских данных и научных публикаций, что позволит ей стать полезным инструментом для решения задач в различных областях, таких как химия, физика, биология и математика. Ученые смогут использовать ее для работы с научной информацией, анализа данных, формирования гипотез и проведения исследований.

Алексей Шпильман, директор центра «AI для науки» Сбербанка: «Новые технологии направлены на поддержку ученых на всех этапах научной деятельности — от генерации гипотез до проведения экспериментов и анализа результатов. Эти инструменты призваны ускорить исследовательский процесс и облегчить работу с продолжительными и повторяющимися этапами научной деятельности, предоставляя ученым удобные сервисы для обработки информации и анализа данных. Облачная платформа станет важным шагом в дальнейшей интеграции искусственного интеллекта в науку, что может привести к значительным достижениям в различных областях исследований».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В России построят крупный дата-центр за 3,2 млрд рублей

Конференция CNews «Ситуационные центры 2025» состоится 6 марта

Инвестиции в средства защиты данных в 2024 году выросли почти на четверть

Конференция CNews «Электронный документооборот и управление контентом 2025» состоится 20 марта

Конференция CNews «Аналитика и большие данные 2025» состоится 13 марта

Замглавы Департамента здравоохранения Москвы Илья Тыров выступит на конференции CNews «Цифровое здравоохранение 2025» 25 февраля

Конференции

Цифровое здравоохранение 2025

Оптимизация цифровой инфраструктуры 2025

Цифровая стратегия 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI Mate X6: тоньше планшета — лучше смартфона

Лучшие телевизоры 4K с русскоязычным голосовым помощником: хиты продаж

Лучшие электронные конструкторы, чтобы создать и запрограммировать робота: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Первый этап строительства российского коллайдера завершен — линейный ускоритель запущен

Найден огромный череп динозавра возрастом 200 миллионов лет — раньше этот вид не встречался

Земля родила Луну? Удивительные открытия бросают вызов старым теориям
Показать еще