CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Софт Цифровизация ИТ в банках
|

«Диасофт» поможет автоматизировать процессы принятия решений по любым заявкам

Компания «Диасофт» продолжает улучшать функциональные возможности программного продукта «Система принятия решений», входящего в состав единой цифровой платформы Digital Q.UP. Продукт используется в ряде банков в составе «Кредитного конвейера» для автоматизации процессов принятия решений по кредитным заявкам. Теперь возможности «Системы принятия решений» расширены для применения и в других бизнес-областях: работы со страховыми и любыми другими заявками. Об этом CNews сообщили представители компании «Диасофт».

Использование продукта позволяет автоматизировать и ускорить процесс принятия оптимальных решений: например, в случае обработки страховых заявок время принятия решения сокращается до одной минуты. Кроме того, «Систему принятия решений» можно применять для массовой обработки пакетов предодобренных заявок или предложений.

При изменении стратегий и настройки новых правил для оптимизации принятия решений продукт позволяет проводить пакетное тестирование нововведений на обработанных ранее заявках.

Функциональные возможности «Системы принятия решений»: настройка и отладка стратегий принятия решений, бизнес-правил; исполнение стратегий принятия решений; формирование решений по результату работы стратегий; онбординг клиентов (юридических и физических лиц); массовая обработка данных о клиентах для отправки им уведомлений о предодобренных предложениях или заявках.

Low/no-code инструменты, интегрированные в «Систему принятия решений», помогают создавать, изменять и настраивать стратегии и правила без помощи ИТ-специалистов.

«Система принятия решений» – полнофункциональная замена аналогичным продуктам западных вендоров, ушедших с российского рынка. Продукт разработан в микросервисной архитектуре на импортонезависимом технологическом стеке и может быть интегрирован в любой ИТ-ландшафт организации.

Единая цифровая платформа Digital Q.UP, в состав которой входит «Система принятия решений», зарегистрирована в реестре российского программного обеспечения (запись № 19653 от 1 ноября 2023 г.).

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Вячеслав Касимов, МКБ: В случае DDoS-атак простои не могут превышать трех минут

Конференция CNews «Ситуационные центры 2025» состоится 6 марта

Инвестиции в средства защиты данных в 2024 году выросли почти на четверть

Конференция CNews «Электронный документооборот и управление контентом 2025» состоится 20 марта

Конференция CNews «Аналитика и большие данные 2025» состоится 13 марта

Замглавы Департамента здравоохранения Москвы Илья Тыров выступит на конференции CNews «Цифровое здравоохранение 2025» 25 февраля

Конференции

Информационная безопасность 2025

Цифровое здравоохранение 2025

Оптимизация цифровой инфраструктуры 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI Mate X6: тоньше планшета — лучше смартфона

Лучшие телевизоры 4K с русскоязычным голосовым помощником: хиты продаж

Лучшие электронные конструкторы, чтобы создать и запрограммировать робота: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Первый этап строительства российского коллайдера завершен — линейный ускоритель запущен

Найден огромный череп динозавра возрастом 200 миллионов лет — раньше этот вид не встречался

Земля родила Луну? Удивительные открытия бросают вызов старым теориям
Показать еще