Выпускник «Сколково» упростил проверки и кредитование для клиентов Металлинвестбанка

С помощью нового сервиса клиенты Металлинвестбанка могут онлайн формировать выписки по своим счетам, открытым в других кредитных организациях. Это стало возможным благодаря внедрению технологии финтех-компании Cashoff, выпускника «Сколково» (группа ВЭБ.РФ). Об этом CNews сообщили представители «Сколково».

Решение позволяет безопасно импортировать данные из банка, подключенного через новый сервис. Выписки считаются подтвержденными, поэтому их не нужно дополнительно заверять печатью или подписью. Таким образом, проверка по 115-ФЗ проходит с минимальным участием клиента.

Дмитрий Горьков, генеральный директор Cashoff: «Наша задача заключается в обеспечении Металлинвестбанка технологией, которая позволит выделять перспективных клиентов. Она прошла аудит безопасности, 60% клиентов готовы передавать свои данные для решения вопросов финансового мониторинга. Банк сокращает время решения вопросов комплаенс-рисков, а также снижает уровень негатива со стороны клиентов при применении мер финансового мониторинга. Мы рады сотрудничать с прогрессивным банком с 30-летней историей. В планах масштабировать технологию импорта данных на другие продукты банка».

Также благодаря технологии компании Cashoff банк может быстрее проводить скоринг предпринимателя, который имеет счета в нескольких банках, для выдачи ему кредита. Это удобно не только для клиентов, но и для банковских сотрудников: такой подход позволяет сократить срок рассмотрения заявки на кредит.

Елена Баранова, директор Департамента цифрового бизнеса ПАО АКБ «Металлинвестбанк»: «Технология Cashoff позволяет разрушать стереотипы о банковском обслуживании. Долгие проверки и запросы многочисленных документов от банков традиционно вызывают недовольство предпринимателей. Благодаря цифровому решению от Cashoff мы можем выполнять требования законодательства, упростив для клиентов работу с документами».

Павел Новиков, управляющий директор Центра экспертизы и коммерциализации Фонда «Сколково»: «Технологии Cashoff — это не просто автоматизация документооборота, а шаг к Open Data-экономике, где данные работают на клиента безопасно и прозрачно. Cashoff снижает риски, убирает бюрократию и создает основу для цифрового доверия и сотрудничества. Я уверен, что такой подход, соответствующий принципам Open Data, станет стандартом для финансовой и других отраслей».

Совместный проект ПАО АКБ «Металлинвестбанк» и финтех-компании Cashoff является продолжением курса банка по комплаенс-сопровождению клиентов — сервиса «Комплаенс-ассистент».