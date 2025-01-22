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Типичный россиянин в 2024 году: шопоголик, спортсмен, романтик

За 2024 г. аналитики кошелька «ЮMoney» опросили более 20 тыс. пользователей и по результатам опросов составили портрет среднестатистического россиянина. Об этом CNews сообщили представители «ЮMoney».

Сидит дома и мечтает о любви

По данным опросов «ЮMoney», среднестатистический россиянин ездит на работу или учебу, а свободное время предпочитает проводить дома в кругу семьи. Он не считает, сколько денег тратит на досуг, но в среднем у него уходит на это от трех до пяти тыс. рублей в месяц.

Также в свободное время среднестатистический житель России любит играть в видеоигры и ходить в кафе. Самый популярный игровой жанр — шутер, в среднем россиянин тратит на игры до тысячи руб. в месяц. В кафе, бары и рестораны россиянин чаще всего ходит на свидания, при этом подарок с собой не берет. Во время свидания тратит от четырех до пяти тыс. руб., основные расходы приходятся на мужчин.

Среднестатистический россиянин — романтик: на Новый год он просит у Деда Мороза любви. Или мечтает о новом смартфоне, но чаще всего получает в подарок деньги. Своим родителям, родственникам, детям и друзьям, по результатам опроса, он дарит деньги — от пяти до 10 тыс. руб.

Отдыхает на даче и жертвует на благотворительность

Опросы «ЮMoney» показывают, что среднестатистический россиянин щедр. Он регулярно помогает другим людям, даёт деньги друзьям и знакомым, а также жертвует на благотворительность — преимущественно на помощь детям и инвалидам.

Отдыхает среднестатистический россиянин в отпуске и в период календарных праздников, чаще всего с семьёй или родственниками. В отпуске он предпочитает поездки по новым городам России, а на короткие праздники отдыхает он в основном на даче или за городом, в том числе во время майских и новогодних праздников. Если дачи нет, на лето россиянин может арендовать загородный дом. Также летом он любит ходить на пикники в лесу и жарить шашлыки.

Любит шопинг и занимается спортом

По данным опросов «ЮMoney», среднестатистический россиянин часто совершает импульсивные покупки, в том числе при смене сезонов или во время распродаж. Основная статья расходов — новая одежда с маркетплейсов или из онлайн-магазинов. Заниматься онлайн-шопингом россиянин любит на работе.

К своему здоровью среднестатистический россиянин может относиться легкомысленно. Он не спешит обращаться к врачу и покупает лекарства на своё усмотрение, если проблема со здоровьем не кажется ему серьёзной. За лекарствами он предпочитает ходить в офлайн-аптеку.

При этом среднестатистический россиянин занимается спортом, особенно летом. Главная мотивация — желание поддерживать хорошую физическую форму, а самые популярные виды спорта — бег, футбол, плавание и велоспорт.

Об исследовании: опросы проводились с января по декабрь 2024 г., в них приняли участие более 20 тыс. пользователей «ЮMoney».

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