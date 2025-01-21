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ГК «Терминальные Технологии» создала российский считыватель карт для банкоматов Vendotek EMV Reader

ГК «Терминальные Технологии» разработала и сертифицировала новый отечественный считыватель банковских карт для банкоматов, терминалов и систем самообслуживания. Vendotek EMV Reader принимает все виды бесконтактных карт и платежи смартфонами с NFC, легко замещая санкционные устройства иностранных производителей. Новинка производится в Москве и внесена в Реестр российской промышленной продукции Минпромторга России. Об этом CNews сообщили представители ГК «Терминальные Технологии».

Корпус Vendotek EMV Reader совместим по размеру и монтажным отверстиям с популярными считывателями для банкоматов. Модули SAM могут быть установлены на дополнительной плате, подключаемой к разъему считывателя. Считыватель ГК "Терминальные Технологии" оснащен предустановленной библиотекой EMV L2, которая обеспечивает быструю обработку карт и простую разработку программного обеспечения. Обмен данными осуществляется через USB или RS232 (опционально) с использованием протокола IntelliReader.

Процесс производства уже запущен, первые модели банкоматов с Vendotek EMV Reader выпускаются в Москве компанией «САГА Технологии». Новая разработка позволила снизить санкционные риски и предотвратить проблемы с техподдержкой, которые могут быть у иностранных аналогов. Считыватель поддерживает режим эмуляции карты, который позволяет принимать платежи со смартфона по NFC.

«Сегодня наши платежные устройства принимают бесконтактные платежи более чем в 20 странах мира, в том числе на турникетах московского метрополитена. Начат выпуск считывателя банковских карт для банкоматов Vendotek EMV Reader. Новинка отличается высокой скоростью приема карт и надежностью. Благодаря партнерству с «САГА Технологии» российские банки получат полностью отечественные банкоматы, исключив влияние со стороны зарубежных производителей и полностью выполняя задачи по импортозамещению», — сказал Игорь Сухоставский, генеральный директор ГК «Терминальные Технологии».

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