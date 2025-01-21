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АЦП расширяет направления деятельности

Наблюдательный совет АЦП на заседании в декабре принял решение о создании отраслевых рабочих групп для развития актуальных направлений деятельности Ассоциации. В частности, созданы рабочие группы по четырем тематическим направлениям — «тревел», «транспорт», «финтех», «кибербезопасность». Об этом CNews сообщили представители АЦП.

Первые заседания рабочих групп по направлениям транспорт и тревел прошли 21 и 24 декабря соответственно. Обсуждались вопросы, связанные с развитием электронных транзакций как обязательного элемента электронной торговли, платформенной занятостью на логистических платформах, особенностями налогообложения туристических агрегаторов, другими аспектами регулирования платформенных сервисов в сфере туризма и транспорта. По итогам заседаний двух рабочих групп эксперты Ассоциации начали разработку соответствующих аналитических документов и рекомендаций.

Заседания рабочих групп по направлениям финтех и кибербезопасность пройдут в январе.

Андрей Шаронов, председатель Наблюдательного совета АЦП: «Рынок цифровых платформ становится важным драйвером экономического роста и требует регулятивных решений, которые способствуют его развитию. Однако важно отметить, что цифровые платформы функционируют по-разному в зависимости от отрасли, имеют свои уникальные бизнес-модели и механизмы взаимодействия с пользователями. Вместе с общим регулированием всех типов цифровых платформ и экосистем, которое предполагается законопроектом «О платформенной экономике», нужно настроить отдельное саморегулирование отраслевых и тематических направлений — например, для маркетплейсов, транспорта, туризма и др. Созданные в АЦП рабочие группы с участием отраслевых экспертов будут в своей деятельности уделять приоритетное внимание регуляторным аспектам конкретных направлений, которые мы считаем наиболее важными для развития цифровых платформ».

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