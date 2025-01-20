Центр технологий искусственного интеллекта Газпромбанка и Knowledge Space официально объявили о стратегическом партнерстве

Два участника российского рынка объявили о долгосрочном сотрудничестве: Knowledge Space (KS) – участник рынка российского ПО для интегрированного бизнес-планирования и управления цепями поставок; Центр технологий искусственного интеллекта Газпромбанка – подразделение Газпромбанка для разработки и внедрения решений на базе искусственного интеллекта (ИИ).

Одним из ключевых трендов развития технологий интегрированного бизнес-планирования (IBP) является применение инструментов искусственного интеллекта в решении самого широкого спектра задач. К подобным задачам можно отнести прогнозирование спроса, выявление сложных зависимостей для отражения в моделях планирования, решение сложных оптимизационных задач и так далее. Важно отметить, что эффективность подхода определяется двумя факторами: открытость и гибкость платформы IBP, а также профессионализм специалистов по машинному обучению, разрабатывающих модели ИИ.

В рамках реализации актуальных трендов Центр технологий ИИ Газпромбанка и вендор IBP-платформы Knowledge Space, компания «ИСУ», объявили о заключении соглашения о стратегическом партнерстве для совместной реализации проектов в области IBP.

Центр технологий ИИ Газпромбанка представляет команду экспертов, обладающих уникальными компетенциями и опытом в области решения самых сложных математических и оптимизационных задач. На данный момент Центром решаются задачи по внедрению ИИ во внутренние процессы банка – такие как управления рисками, противодействие мошенничеству, персонализация, повышение качества обслуживания клиентов и др.

При этом платформа KS обладает гибкостью для применения сервисов ИИ во всех процессах IBP. Таким образом, благодаря синергии, компании-клиенты получают возможность существенно повысить эффективность своих управленческих процессов.

Направления сотрудничества

Эксперты Центра технологии ИИ уже активно принимают участие в конфигурации продуктов линейки IBP на платформе KS, таких как Demand & Promo Planning и Supply Network Planning, создавая продвинутые сервисы ИИ для различных задач.

«Центр технологий ИИ представляет блестящую команду с уникальными компетенциями. Платформа KS позволит реализовать их потенциал наилучшим образом, предлагая рынку наиболее эффективное решение для задач IBP в любой отрасли», – сказал Павел Шингарев, Генеральный директор ООО «ИСУ».

«Одним из направлений ИИ-стратегии Газпромбанка является коммерциализация внутренних наработок Банка по направлению ИИ – создание внешних продуктов. Наша команда накопила достаточное количество экспертизы для создания таких продуктов. Мы рады, что объединили наши усилия в направлении ИИ с одним из лидеров рынка IBP – продуктом Knowledge Space», – сказал Адель Валиуллин, первый вице-президент – начальник Центра технологий искусственного интеллекта Газпромбанка.