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Россиянам поможет заботиться о здоровье ИИ-помощник на базе GigaChat от Сбербанка

В мобильном приложении медицинской компании «СберЗдоровье» (входит в индустрию здоровья Сбербанка) появился ИИ-помощник, который поможет россиянам заботиться о здоровье. Технологию разработали ученые института AIRI и компания «СберМедИИ» на базе нейросетевой модели Сбербанка GigaChat. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

В настоящее время решение пилотируется и в ближайшее время станет доступно всем пользователям мобильного приложения «СберЗдоровье». Чтобы воспользоваться ИИ-помощником, нужно нажать на баннер вверху главной страницы приложения «СберЗдоровье» и пройти опрос. Это займет не больше трех минут: достаточно написать беспокоящие симптомы и ответить на дополнительные вопросы. Умный ассистент проанализирует данные, порекомендует записаться к релевантному специалисту и получить другие услуги «СберЗдоровья» со скидкой до 30%.

Дмитрий Якубович, исполнительный директор Центра индустрии здоровья Сбербанка: «Перед индустрией здоровья Сбербанка стояла важная задача — предложить удобный и надежный ИИ-инструмент, который всегда будет под рукой у человека для заботы о своем здоровье. Вместе с учеными института AIRI и разработчиками «СберМедИИ» мы создали высокотехнологичное решение, благодаря чему сегодня представляем общедоступный медицинский ИИ-помощник. В его основе лежит в том числе наша нейросетеваямодель GigaChat, обученная на огромном массиве медицинских знаний. Важно, что ИИ-помощник — это инструмент также и для врача: с одной стороны, сервис поможет снизить нагрузку на медицинский персонал, с другой — позволит россиянам более внимательно относиться к своему здоровью».

Запустить медицинского ИИ-помощника помогло углубленное обучение GigaChat медицинским знаниям. В 2024 году большая языковая модель Сбербанка успешно сдала экзамен на врача, а также прошла первичную аккредитацию по специальности «Лечебное дело». В результате сегодня уровень ее знаний соответствует уровню знаний выпускника медицинского вуза, который после сдачи выпускного экзамена получает право работать участковым врачом-терапевтом в амбулаторно-поликлиническом звене российской системы здравоохранения. В Сбербанке продолжат развивать GigaChat по отдельным врачебным специальностям, включая терапию, кардиологию, неврологию, гастроэнтерологию и др. При этом, подчеркивают разработчики медицинского ИИ-ассистента, искусственный интеллект — лишь помощник врача и не заменит его.

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