CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Интернет Веб-сервисы Цифровизация ИТ в банках
|

В интернет-банкинге «СберБизнес» появились новые возможности в части электронного документооборота

«СберБизнес» предложил предпринимателям сервис формирования актов выполненных работ. Сервис «Формирование актов» поможет клиентам создавать и отправлять акты выполненных работ своим контрагентам различными способами. Услуга доступна всем пользователям «СберБизнес» бесплатно и не требует дополнительного подключения. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

С помощью сервиса можно менее чем за минуту сформировать и отправить документ контрагенту. Акт можно создать как на основании ранее созданного счета на оплату (все необходимые поля будут заполнены автоматически), так и независимо от других документов. Создание документа в автоматическом режиме позволит сэкономить время и поможет снизить вероятность ошибок за счет заполнения основных полей системой.

Отправить сформированный акт контрагенту можно на электронную почту или с помощью SMS-сообщения. Ссылку на акт также можно скопировать. Если контрагент является клиентом Сбербанка и использует интернет-банк «СберБизнес», то акт по умолчанию будет отправлен ему в личный кабинет. При этом он получит уведомление о поступлении нового акта.

Все акты находятся в личном кабинете пользователя, раздел «Выставление счетов», вкладка «Входящие», подраздел «Акты».

Клиент может настроить фильтр по отображению файлов, скачать и распечатать документы при необходимости. Сервис синхронизирован с мобильным приложением «СберБизнес», все акты можно просмотреть и сохранить.

Анна Лоевская, директор дивизиона «Цифровой корпоративный банк» Сбербанка: «C необходимостью формирования закрывающих документов сталкивается абсолютное большинство пользователей «СберБизнес». Для их удобства, а также в целях экономии времени и сил наших клиентов мы встроили сервис формирования актов выполненных работ в процесс работы со счетами. Мы надеемся, что пользователи оценят эту возможность и будут пользоваться ей с удовольствием, чтобы сократить траты времени на рутину и минимизировать ошибки, возникающие при ручном вводе данных».

В ближайшее время сервис станет доступен всем пользователям веб-версии «СберБизнес». Он также появится в мобильном приложении «СберБизнес» для смартфонов на операционной системе Android.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Анатомия ЦОД: какие инженерные решения актуальны? Инфографика

Россияне выпустили уникальное устройство, которое делает ненужными фитнес-трекеры

Конференция CNews «Цифровизация промышленности 2025» состоится 22 апреля

Путин поручил защитить россиян от телефонных мошенников через массовую блокировку звонков с Украины

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Где легально читать и скачивать книги в 2024 году: онлайн-библиотеки с бесплатным доступом

Обзор моющего вертикального пылесоса Dreame H14 Dual: настоящий комбайн

Обзор смартфона vivo iQOO Z9: мобильный гейминг с новым именем

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили затерянную африканскую цивилизацию размером с Трою

11 необычных инопланетных миров, которые на самом деле существуют

Убили ли современные люди неандертальцев? Новое исследование отвечает на неоднозначный вопрос
Показать еще