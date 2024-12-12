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Умное кольцо Sber: Сбербанк вышел в категорию носимой электроники

Сбербанк представил новое носимое устройство – умное кольцо Sber, которое поможет пользователю изменить образ жизни таким образом, чтобы сохранить здоровье и продуктивность. За разработку носимого устройства отвечает команда компании-партнера Сбербанка SberDevices. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Отличительная особенность устройства — интеграция искусственного интеллекта от Сбербанка — нейросетевой модели GigaChat MAX. Нейросеть может вести содержательный диалог с владельцем кольца и давать ему персональные советы, опираясь на глубинные знания в различных экспертных областях, в том числе связанных с медициной.

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Сбербанк
Умное кольцо Sber: Сбербанк вышел в категорию носимой электроники

Разработчики выбрали форм-фактор кольца, так как именно это носимое устройство отличается высокой точностью сбора данных. Кольцо обеспечивает наиболее плотное прилегание к коже в сравнении с часами или браслетами; именно на пальцах сосуды расположены ближе всего к коже. Кроме того, кольцо комфортно в носке и не мешает во время сна. При создании устройства использовались прочные, износостойкие и гипоаллергенные материалы. Умное кольцо Sber весит 5 граммов, работает до 7 дней без подзарядки и доступно в нескольких цветовых решениях: матовый серый и матовый черный, серый или черный хром.

Датчики кольца фиксируют все базовые параметры: частоту сердечных сокращений, температуру, сатурацию, движение. А встроенные алгоритмы анализируют их и интерпретируют в виде ключевых показателей: ресурса организма, качества сна, уровня стресса и активности.

Разработчики умного кольца Sber предлагают ориентироваться в первую очередь на такие ключевые метрики как качество сна и ресурс. Сон в алгоритмической системе устройства выступает важнейшим из показателей, влияющих на здоровье и качество жизни. А ресурс становится совокупной интерпретацией всех показателей, которая оценивает способность организма восстанавливаться после нагрузок, быть продуктивным и устойчивым к стрессам. Владелец умного кольца Sber получает развернутую информацию о состоянии своего организма в удобном мобильном приложении, а искусственный интеллект GigaChat MAX может давать персонализированные рекомендации для коррекции образа жизни и улучшения самочувствия.

Для разработки алгоритмов было проведено более сотни исследований на профессиональном медицинском оборудовании с участием ведущих экспертов в сомнологии и физиологии. В результате, например, компактные датчики кольца в связке с алгоритмами измеряют продолжительность и качество сна с той достоверностью, на которую можно ориентироваться при коррекции образа жизни. Искусственный интеллект GigaChat, лежащий в основе рекомендательной системы умного кольца, был дообучен на медицинских данных и в 2024 г. сдал экзамен по специальности «Лечебное дело». Результат — владелец устройства получает корректную информацию о состоянии своего организма и на ее основе может менять свои привычки и режим, чтобы увеличивать ресурс, быть здоровым и продуктивным.

Умное кольцо Sber станет доступно к покупке в начале 2025 г.

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