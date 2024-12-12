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Представлена видеоаналитика для повышения урожайности тепличных овощей

Представлено ИИ-решение для выращивания тепличных овощей. Компактный аппаратно-программный комплекс разработали «Сбер Бизнес Софт» совместно с группой компаний «Теплицы Регионов». Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Комплекс сможет круглосуточно выполнять мониторинг состояния томатов. Система собирает данные о наличии отклонений и обнаруживает механические повреждения и болезни растений. Данные о состоянии культуры в виде интерактивной карты позволяют оперативно реагировать на любые значимые отклонения и планировать агротехнические мероприятия. Информацию можно выгружать в виде отчетов для дальнейшего анализа специалистами по защите растений. В будущем решение будет доработано для мониторинга тепличных огурцов и салатов.

Андрей Дмитриев, управляющий директор, руководитель Дирекции трансформации клиентов CIB Сбербанка: «Мы высоко ценим наше сотрудничество с нашим клиентом-компанией “Теплицы Регионов” — одним из самых инновационных владельцев тепличных комплексов в России. Наше совместное решение на базе искусственного интеллекта, разработанное экспертами “Сбер Бизнес Софт”, поможет агрономам выявлять аномалии в выращиваемых культурах и прогнозировать урожайность. Совместно с экспертами и специалистами группы компаний “Теплицы Регионов” мы формируем задание, проводим разработки и испытываем в тепличных коплексах нашего партнера этот аппаратно-программный комплекс. Разработанное AI-решение обеспечивает развитие отечественного агропрома и влияет на продовольственную безопасность России в целом».

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