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Сбербанк представил GigaDoc — мультимодальный медицинский диагностический ассистент

Представлен медицинский диагностический ассистент GigaDoc. Новый сервис разработан Центром индустрии здоровья Сбербанка и учеными Лаборатории искусственного интеллекта Сбербанка. GigaDoc работает на базе нейросетевой модели GigaChat и специализированных медицинских моделях. Его можно будет интегрировать в любое устройство (смартфон или ноутбук) и использовать для мониторинга здоровья человека. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

GigaDoc распознает ключевые биомаркеры человека: пол, возраст, пульс, индекс массы тела, эмоциональное состояние, риск диабета второго типа, вариабельность сердечного ритма, уровень холестерина и т. д. А также способен предлагать гипотезы о диагнозах на основе предоставленных фотографий. В основе работы ассистента лежат такие технологии, как компьютерное зрение, машинное обучение и дистанционная фотоплетизмография (анализ изменения цвета кожи, который связан с кровотоком и предназначен для измерения частоты сердечных сокращений, дыхания и насыщения крови кислородом).

Мультимодальный ассистент GigaDoc в будущем поможет медицинским работникам ускорить первичный скрининг пациентов, определять приоритет оказания медпомощи в зависимости от тяжести заболевания (триаж), отслеживать динамику состояния здоровья больных и проводить качественный мониторинг хронических неинфекционных заболеваний.

GigaDoc можно будет использовать в широком спектре ситуаций. Например, он может стать личным ИИ-ассистентом врача и помогать ему более точно понимать пациента, собирать анамнез состояния здоровья, а также давать индивидуальные рекомендации. Особенно ценной такая технология может стать во время телемедицинских консультаций. Также GigaDoc можно применять для проведения предрейсовых и производственных осмотров и в работе страховых компаний, чтобы оценивать потенциальные риски здоровья застрахованных.

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