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НКО «Платежи и расчеты» подключился к СБП с помощью коробочного решения eKassir

Реализовано внедрение «Адаптера для СБП» eKassir в НКО «Платежи и расчеты». Решение создано на основе импортозамещенного стека технологий и соответствует требуемым регуляторным стандартам.

Адаптер позволяет подключить системы финансовой организации к сервисам СБП и обеспечить полноценный сервис онлайн-платежей для клиентов. Использование отечественного ПО повышает уровень безопасности данных и помогает оптимизировать операционные расходы.

Все компоненты «Адаптера для СБП» переведены на отечественные технологии, поддерживают работу с операционными системами «Ред ОС» и Astra Linux и СУБД Postgres Pro.

Решение поддерживает полный функционал СБП на текущий момент. Оно позволяет банкам реализовывать различные сценарии переводов, включая реализацию системы диспутов для оспаривания транзакций, обязательную для всех участников СБП с 1 февраля 2024 г. в соответствии с операционным бюллетенем НСПК #14.2023 от 29 июня 2023 г.

В ноябре 2024 г. все системы успешно вышли в эксплуатацию. Проект выполнялся силами профессиональной команды НКО «Платежи и расчеты». Специалисты eKassir оказывали консультационную поддержку на всех этапах – от проведения аналитики до прохождения ТИВ в НСПК. Результатом слаженной работы команд стал своевременный запуск в течение шести месяцев.

«Хочу поблагодарить команду партнеров из НКО „Платежи и расчеты" за профессионализм и продуктивное сотрудничество, которое позволило успешно внедрить импортозамещенное решение в кратчайшие сроки. Для нас было очень важно запустить в промышленную эксплуатацию именно коробочное решение „Адаптер для СБП“, чтобы на практике показать, что качество продукта позволяет Заказчику самостоятельно выбирать способ внедрения: силами своей команды или под ключ силами вендора. Мы за свободу выбора», – сказала коммерческий директор eKassir Елена Вайсбанд.

НКО «Платежи и Расчеты» – расчетный банк платежного сервиса Robokassa. Сервисом пользуются десятки тысяч юрлиц, ИП и самозанятых предпринимателей, продающих товары и услуги онлайн.

Robokassa работает с 2002 г. и предлагает необходимое для онлайн-продаж: 13+ способов оплаты, бесплатные кассовые решения, платежи в рассрочку и по подписке, бесплатные оповещения в ботах, холдирование средств. Все функции сервиса подключаются 1 договором за 1 день и без абонентской платы.

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