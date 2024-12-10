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Заверенные справки с «Госуслуг» теперь можно получить в офисах Сбербанка

Миллионы клиентов Сбербанка ежегодно оформляют справки на «Госуслугах». Благодаря сотрудничеству банка с Минцифры справки, которые можно заказать на портале или в приложении, теперь доступны для получения во всех офисах Сбербанка. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Среди них — выписка из ЕГРН (она нужна, чтобы подтвердить право собственности при сделках с недвижимостью или при регистрации по месту жительства), выписки о праве на социальные услуги, из ЕГРЮЛ и ЕГРИП, и другие справки из МВД, ФНС, Социального фонда и Росреестра.

Чтобы воспользоваться услугой, нужно заказать документ на «Госуслугах» («Услуги» → «Справки, выписки»), дождаться информации о готовности справки (это занимает несколько минут), прийти в любой офис Сбербанка и сообщить сотруднику присвоенный документу номер.

В офисе справку распечатают и поставят на него печать банка — в результате он будет иметь такую же юридическую силу, как и исходный электронный документ либо его аналог, выданный в МФЦ или соответствующем ведомстве.

Подлинность справки подтверждается подписью и печатью сотрудника банка, документ можно использовать по месту требования.

В апреле 2024 г. Сбербанк предоставил возможность получить в офисах государственные справки, доступные клиентам в «СберБанк Онлайн».

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