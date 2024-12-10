CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения Внедрения ИТ в банках ИТ в госсекторе
|

Сбербанк помог мэрии Казани цифровизировать HR-процессы

Сбербанк помог мэрии Казани вывести управление кадрами на новый уровень цифровизации: все две тыс. сотрудников ведомства подключились к HR-платформе «Пульс». В ней они регулярно решают кадровые вопросы, записываются на обучение и проходят его, сдают тесты, взаимодействуют с коллегами из разных подразделений, пользуются личным цифровым профилем. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Благодаря инструментам «Пульса» — профилю сотрудника, «оценке 360», тестированию — мэрия оцифровала часть процессов аттестации и присвоения классных чинов. С помощью функционала марафонов был сформирован кадровый резерв. Вместе с «Пульсом» в организации стартовала практика HR-среды — еженедельные очные встречи, на которых HR-специалисты знакомят сотрудников со всеми преимуществами работы и активностями.

Пользователи активно используют корпоративный портал. На нем публикуется более 20 постов в месяц для сотрудников мэрии: новости, события, обучающий контент. Руководители в своей работе опираются на ежедневную аналитику по подразделениям и сотрудникам, что позволяет им своевременно принимать решения, реагировать на проблемы, оптимизировать процессы.

В дальнейшем мэрия Казани планирует разработать и загрузить на платформу авторский образовательный контент, выстроить систему определения результатов по целям, а также подключить к «Пульсу» все подведомственные подразделения, чтобы создать единое пространство для личного развития и прямого взаимодействия с коллегами.

Наталья Дудина, старший вице-президент, руководитель блока «Люди и культура» Сбербанка: «Технологии должны помогать людям решать сложные задачи, ускорять принятие решений на основе данных, повышать эффективность и прозрачность процессов. "Пульс" в этом плане очень удобная платформа: интерфейс выстроен вокруг того, что важно человеку. Сбер много сил и знаний вкладывает в развитие практик работы с командой, и для нас ценно, что среди множества HRTech-решений мэрия Казани выбрала именно "Пульс"».

Ильсур Метшин, мэр города Казани: «Наша команда начала серьезно заниматься цифровизацией одной из первых в России — еще 15 лет назад. Казань стабильно входит в тройку лидеров по индексу "IQ городов", рассчитываемому в рамках проекта "Умный город" и нацпроекта "Цифровая экономика". Сегодня без цифровой основы мы не приступаем ни к одному проекту. Цифровизация для нас — это не самоцель, а один из ключевых инструментов конкуренции территорий и повышения качества управленческих решений. Работа с кадрами — не исключение. Мы поставили себе цель перейти на цифровизацию всего HR-цикла для построения системной работы по привлечению и развитию кадров в мэрии города. Сегодня в решении этих задач мы опираемся на платформу "Пульс", которая помогает команде Казани работать ритмично, как единому организму. Мы увидели новые ресурсы для поиска, взаимодействия и обучения сотрудников в соответствии с современными стандартами работы, построения эффективной коммуникации между отделами и многого другого. Широкое применение возможностей "Пульса" позволяет команде Казани оставаться одним из лучших работодателей республики».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Почему обучать сотрудников гораздо выгоднее, чем искать новых

Конференция CNews Business Process Management 2025 состоится 6 февраля

Кирилл Бойко, K2 Cloud: Публичные провайдеры предлагают уровень безопасности, сопоставимый с частными облаками

Рынок виртуализации ПО в России к 2030 г. достигнет 50,4 миллиардов

Как RobotMIA запустила более 400 роботов в облаке Selectel

Конференция CNews «Унифицированные коммуникации 2025» состоится 1 апреля

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона vivo iQOO Z9: мобильный гейминг с новым именем

Обзор умных часов HUAWEI WATCH D2: почти тонометр

Обзор Echips Ace: «суровый» ноутбук для повседневных задач

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили затерянную африканскую цивилизацию размером с Трою

11 необычных инопланетных миров, которые на самом деле существуют

Убили ли современные люди неандертальцев? Новое исследование отвечает на неоднозначный вопрос
Показать еще