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Искусственный интеллект резидентов «Сколково» сократит риск мошенничества при выдаче потребительских займов

Решение резидентов «Сколково» «Биорг» и DenumTech умеет автоматически сопоставлять распознанные данные со сведениями в основной заявке, чтобы избежать ошибок уже на начальном этапе. Платформа анализирует данные, внесенные в документ, и проверяет его на юридическую значимость: предоставил ли заемщик исчерпывающую информацию или анкету надо вернуть на доработку. Система агрегирует кредитные заявки для МФО и расширяет возможности приобретения товаров в рассрочку для клиентов, стимулируя развитие экономики в отраслях, связанных с основной потребительской активностью. Об этом CNews сообщили представители «Сколково».

Искусственный интеллект распознает и проверяет документы заемщиков на подлинность, а также сверяет фото в документах с селфи человека. К платформе уже подключился ряд микрофинансовых организаций (МФО), среди которых – «МигКредит».

Финтех-платформа Denum Hub исключает человеческий фактор из процедуры обработки кредитных заявок, обеспечивая выдачу займов благонадежным клиентам. Программный комплекс Denum Hub на 99% избавляет от ошибок, спровоцированных ручной проверкой анкет. При этом время рассмотрения одной заявки составляет всего 30 секунд. ИИ дает возможность не тратить время на рутинные процедуры.

Пилотный проект стартовал в ноябре 2023 г., когда новые возможности финтех-платформы оценили кредитные брокеры, выдающие потребительские займы в розничных сетях магазинов электроники «М.Видео».

Через платформу проверяют более 3000 документов в месяц: заявления клиентов, два разворота паспорта, а также соответствие фото в документе и селфи клиента. Автоматизация высвобождает примерно 100 человеко-часов ежемесячно, а стоимость проверки анкет снижается почти в четыре раза.

«Вместе с “Биорг” мы планируем в три раза нарастить количество ежемесячных автоматических распознаваний до конца 2024 г. В перспективе это будут десятки тысяч заявок от МФО со всей страны. Мы уверены, что за счет гибкости нашей облачной системы, которая легко интегрируется по API, мы вместе сможем предложить компаниям быстрое и практически не ограниченное для масштабирования решение по распознаванию и сопоставлению данных, проверке комплектности и качества кредитных и прочих заявок. Уже сейчас система востребована в точках продаж потребительского POS-кредитования», – сказал директор по развитию бизнеса Denum Tech Владимир Сорокин.

В Denum Hub применяют защищенные каналы информационно-технологического взаимодействия между платформой, банками, МФО и другими участниками рынка. Процессы выстроены бесшовно для оптимального удовлетворения потребностей клиентов.

«Важность KYC-проверок невозможно переоценить. Я бы сказал, что это тренд текущего года в банковской сфере. Автоматизация механизма подтверждения личности хорошо себя показала в криптовалютных биржах. Все начиналось с ручной проверки личности, после ИИ стал выполнять эту работу. Сейчас процесс быстрый и надежный. Ошибка в 1% не значит, что каждый сотый будет не проверен, это значит, что фото лица клиента будет идентифицировано на 99% – а это меньше, чем погрешность на возрастное изменение человека. Заниматься мошенничеством в банковской сфере становится невозможно и это прекрасный пример того, как ИИ делает нашу жизнь безопаснее», – сказал Игорь Бирюков, руководитель Киберхаба «Сколково» (группа ВЭБ.РФ).

В ближайшее время функционал платформы доработают, и система будет автоматически заполнять кредитные заявки на базе распознанных документов. Это в три-пять раз увеличит скорость направления заявки на скоринг.

«Продукты для KYC-идентификации стали активно развиваться на внутреннем рынке после того, как ряд западных вендоров прекратил работу в России. Процедуру удаленного подтверждения личности широко применяют в финансовой сфере, шеринговых сервисах, на рынке недвижимости и т.д. Это общемировая практика. Рынок KYC растет на 15-20% в год. Компания «Биорг» одной из первых адаптировала свои технологии распознавания данных под задачи идентификации пользователей. Вместе с партнерами из «Сколково», нам удается качественно влиять на развитие российского рынка финтех-решений. Надеемся, благодаря сотрудничеству с DenumTech отечественная сфера кредитования станет безопаснее и удобнее для всех пользователей», – отметил генеральный директор «Биорг» Руслан Алигаджиев.

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