Клиенты «Сбера» могут оплачивать покупки в SberPay NFC со счетов других банков

Оплачивать покупки Android-смартфоном в одно касание в SberPay NFC теперь можно со счёта любого российского банка. Для этого нужно, чтобы счёт был привязан к дебетовой карте «Мир», а на смартфоне работала функция NFC. Об этом CNews сообщил представитель Сбербанка.

В момент оплаты сумма покупки автоматически переведётся со счёта стороннего банка на счёт в «Сбере» через СБП. Чтобы подключить к SberPay счёт другого банка, нужно зайти в «СберБанк Онлайн», выбрать раздел «SberPay — оплата телефоном», указать банк, в котором открыт счёт, и дать согласие на переводы в «Сбер» без подтверждения.

Если у вас iPhone, вы можете воспользоваться сервисом «Оплата с нескольких счетов» и подключить к своей карте или стикеру, запасной счет в другом банке.

И тогда в момент оплаты сумма покупки автоматически переведётся со счёта стороннего банка на счёт в «Сбере» через Систему быстрых платежей. За покупки будут начисляться бонусы «Спасибо».

Кирилл Царёв, первый заместитель председателя правления Сбербанка, сказал: «В ноябре 2022 г. мы перезапустили возможность оплаты по SberPay NFC, и сегодня сервисом пользуются уже 12 млн человек. Мы продолжаем развивать собственный сервис бесконтактной оплаты. Ранее мы добавили востребованную функцию сохранения бонусных и скидочных карт, а теперь у наших клиентов появилась возможность совершать покупки со счетов других банков. Новая опция позволяет клиенту в одно касание выбрать банк, оплатить покупку смартфоном — и при этом получить кешбэк бонусами «Спасибо».