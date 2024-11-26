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«СберТех» и «Лаборатория Числитель» подтвердили совместимость решений для управления контейнерной средой

«СберТех», дочерняя компания Сбербанка, протестировала совместимость решения для управления сетевым взаимодействием микросервисов Platform V Synapse Service Mesh с контейнерной платформой «Штурвал», разработанной компанией «Лаборатория Числитель». Итоги испытаний подтвердили, что решения совместимы и позволяют компаниям построить контейнерную среду на базе импортонезависимого современного технологического стека. Об этом CNews сообщили представители «СберТеха».

«Штурвал» — это решение на базе Kubernetes, которое представляет собой платформу для эксплуатации контейнеризованных приложений в промышленных масштабах с высокими требованиями к доступности и информационной безопасности.

Platform V Synapse Service Mesh — это решение, которое обеспечивает контроль, безопасность и наблюдаемость контейнеризованных приложений в платформах на базе Kubernetes. Его использование позволяет информационным системам безопасно обмениваться миллионами сообщений в режиме реального времени c доступностью 99,99% и пропускной способностью более 50 000 tps, что подтверждено опытом промышленной эксплуатации в масштабе десятков тысяч сервисов и сотен кластеров Kubernetes. Продукт входит в состав интеграционной платформы Platform V Synapse, а также может поставляться отдельно.

Максим Тятюшев, генеральный директор «СберТеха»: «Мировая практика показывает, что переход на стек Kubernetes дает бизнесу ряд значительных преимуществ: масштабирование, быстрый вывод новых продуктов на рынок и устойчивость к сбоям, что особенно важно в условиях растущей конкуренции на рынке. В частности, использование Platform V Synapse Service Mesh на платформе “Штурвал” позволит упростить интеграцию микросервисов, автоматизировать типовые операции обслуживания и эксплуатации, выпускать канареечные релизы и гарантировать высокий уровень безопасности. Все это обеспечит компаниям современный и надежный технологический стек на базе российских решений».

Александр Чистов, директор по развитию «Лаборатории Числитель»: «Мы рады объявить о технологическом партнерстве с компанией «СберТех». Оно открывает для наших нынешних и потенциальных заказчиков возможность использовать проверенное и известное на рынке решение для управления сетевым взаимодействием. Мы хотим, чтобы пользователи контейнерной платформы “Штурвал” не были ограничены нашей экосистемой и имели доступ к тем инструментам, которые важны для их бизнеса».

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