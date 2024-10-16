CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ИТ в банках
|

«МТС Банк» отменил комиссию за B2B-переводы через СБП

ПАО «МТС-Банк» отменяет комиссию за B2B-переводы через Систему быстрых платежей (СБП) для всех клиентов банка независимо от программы расчетно-кассового обслуживания. Об этом CNews сообщили представители «МТС Банка».

Экономить на переводах в рамках акции юридические лица и индивидуальные предприниматели могут до 20 февраля 2025 г. включительно.

B2B-переводы через СБП позволяют оперативно в режиме 24/7 переводить средства, не тратя время на заполнение реквизитов. Сейчас клиентам «МТС Банка» функционал доступен в интернет-банке для бизнеса. В ближайшее время сервис станет доступен в мобильном приложении «МТС Бизнес».

Для осуществления перевода достаточно отсканировать QR-код или воспользоваться ссылкой с реквизитами платежа, затем подписать платеж простой электронной подписью. Максимальная сумма одной операции – 1 млн руб.

«МТС Банк стремится предоставить бизнесу максимально широкий спектр платежных инструментов, существующих на российском рынке. А отмена комиссии позволит предпринимателям сэкономить средства и направить их на развитие дела, а банку повысить лояльность со стороны клиентов», – отметила вице-президент, руководитель кластера малого бизнеса «МТС Банка» Надежда Панчурина.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Российская альтернатива GitHub: изучаем возможности

Можете не возвращаться. В России создан суверенный аналог Apple Pay и Google Pay без NFC. Засилье QR-кодов отменяется

CNews приглашает на секцию «Цифровая трансформация» в рамках CNews FORUM 7 ноября 2024 года

Старший вице-президент «Ренессанс Банка», курирующий ИТ и ИБ, уволился вместе с группой топ-менеджеров и председателем правления

Конференции

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

Orion Digital Day

ELMA DAY’24: Экосистема Low-code решений
Показать еще

MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

7 умных увлажнителей для отопительного сезона: нет сухому воздуху

Обзор Digma Pro 27" Art M: стильный 5К-монитор для графики и дизайна

Как очистить кэш WhatsApp и Telegram, чтобы освободить память на смартфоне и ПК

Показать еще

Наука

Самый быстрый в мире микроскоп позволяет уловить даже движение электронов

10 фактов о галактическом гало, которые нужно знать

Ученые воскрешают шерстистого мамонта, но боятся вызвать Апокалипсис
Показать еще