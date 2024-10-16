Малые и средние банки получат поддержку от ЦБ для работы с цифровым рублем

ЦБ России возьмет на себя основные затраты по организации работы с цифровым рублем для малых и средних банков, что упростит их работу и минимизирует расходы. Также регулятор планирует законодательно закрепить обязанность проводить операции с ЦР поэтапно. Об этом CNews сообщили представители Paygine.

Инициатива Центробанка России по внедрению цифрового рубля и поддержке малых и средних банков в этом процессе является важным шагом для модернизации финансовой системы страны. Основные затраты по организации работы с цифровым рублем, взятые на себя ЦБ России, позволяют снизить финансовую нагрузку на банки и ускорить их интеграцию в новую систему.

Упрощение процессов работы с цифровым рублем и поэтапное внедрение обязательств для банков обеспечивают системно значимым игрокам возможность первоначального тестирования и адаптации к новым технологиям. Это помогает снизить риски и обеспечить более гладкий переход всего финансового рынка к работе с цифровой валютой.

Таким образом, инициатива ЦБ России способствует модернизации финансовой инфраструктуры, повышению ее эффективности и конкурентоспособности в условиях цифровой экономики, что является важным фактором для устойчивого развития российской финансовой системы в будущем.

«Переход к цифровому рублю открывает новые горизонты для финансовой системы России. Это не только шаг к более эффективным и безопасным транзакциям, но и возможность для малых и средних банков адаптироваться к современным требованиям рынка. Поддержка со стороны Центробанка в виде снижения финансовой нагрузки и поэтапного внедрения обеспечит плавный переход и укрепит доверие клиентов к цифровым финансам», — сказал Артем Журавлев, директор продукта Method в финтех-компании Paygine.