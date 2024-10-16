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Компания «Философт» произвела интеграцию с платформой «Умный дом Sber»

Компания «Философт» произвела интеграцию с платформой «Умный дом Sber». Теперь «умными» устройствами можно управлять и с помощью приложения «Мажордом», и через виртуального ассистента «Салют». Об этом CNews сообщили представители «Философт».

Теперь управление умным домом доступно с помощью голоса – просто попросите ассистента и он все сделает за вас. Зажжет свет, когда вы вернулись домой, включит чайник, поставит любимую музыку. Перед сном с помощью виртуального ассистента «Салют» можно сделать свет теплее и убавить яркость – все для вашего комфорта и умиротворения.

Выходя из дома, попросите виртуального помощника выключить электроприборы и погасить свет. Просто произнесите команду, и умные розетки перестанут подавать ток, а люстры погаснут.

Помимо прочего, теперь вы сможете выбирать: использовать голосового помощника «Яндекса» «Алиса» или виртуального ассистента «Салют». И даже в том случае, если в разных комнатах установлены колонки от разных производителей, вы сможете пользоваться сразу двумя ассистентами, – цифровой дворецкий «Мажордом» не привязывает управление к одному устройству, а позволяет миксовать разные решения.

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