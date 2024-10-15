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Сбербанк вступил в Ассоциацию крупнейших потребителей ПО и оборудования

Цифровая трансформация и достижение технологической независимости России — одна из ключевых задач Сбербанка, и банк решает ее в кооперации с другими игроками. Чтобы повысить эффективность этой работы, Сбербанк присоединился к Ассоциации крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования (Ассоциация КП ПОО). Об этом CNews сообщили представители Ассоциации КП ПОО.

Кирилл Меньшов, старший вице-президент, руководитель блока «Технологии» Сбербанка: «Вопросы цифровой трансформации и технологического развития приоритетны для «Сбера». Вхождение в Ассоциацию поможет нам укрепить межотраслевое сотрудничество, более эффективно делиться нашей экспертизой, опытом внедрения и использования отечественных ИТ-решений. Вместе с другими участниками ассоциации мы заинтересованы в конструктивной выработке позиций по эффективному регулированию и развитию отечественного ИТ-рынка».

Рената Абдулина, председатель Ассоциации КП ПОО: «Компании, входящие в Ассоциацию крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования, сегодня эффективно решают задачи, связанные с переходом на преимущественное использование технологий отечественного производства, для чего в том числе активно включаются в совместную межотраслевую работу на базе ассоциации. Результаты ассоциации доказывают, что объединение экспертизы ведущих компаний страны позволяет решать важнейшие задачи импортозамещения, содействовать устойчивому развитию организаций, обеспечивающих независимость в сфере информационных технологий, принципиально улучшать функциональность отечественного ПО и оборудования, эффективность и конкурентоспособность российского ИТ-рынка в целом».

Ассоциация КП ПОО консолидирует усилия ведущих российских компаний по формированию технологической независимости отечественного бизнеса, развитию российского рынка ПО и ИТ-оборудования и усилению технологичности экономики страны. Она продвигает интересы крупнейших потребителей ИТ-решений в России на законодательном уровне, взаимодействует с регуляторами для совершенствования нормативного правового регулирования в сфере информационных технологий, а также с производителями ПО и оборудования в рамках проработки функционально-технических требований крупнейших заказчиков к отечественным решениям.

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