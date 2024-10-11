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«Домклик» впервые исследовал спрос на краткосрочную аренду

Аналитический центр «Домклик» Сбербанка изучил статистику нового сервиса краткосрочной аренды жилья «Домклик24», запущенного в июне 2024 г. Основываясь на данных о бронировании, эксперты определили самые популярные регионы для посуточной аренды осенью 2024 г. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Исследование показало, что в сентябре 2024 г. по спросу на краткосрочную аренду лидирует Санкт-Петербург: процент от общего количества бронирований по стране – 9%. Москва отстает от него незначительно: на долю столицы приходится 8%. В пятерку лидеров также вошли Казань (4%), Ростов-на-Дону (4%) и Кисловодск (3%).

Популярность Москвы, Санкт-Петербурга и столицы Республики Татарстан вызвана тем, что эти города являются главными туристическими центрами страны и пользуются популярностью в любое время года. Кроме того, в них сосредоточены значимые отечественные университеты, что обеспечивает дополнительный приток арендаторов в начале учебного года. По этой же причине, повышенной популярностью пользуются Ростов-на-Дону, Владивосток, Красноярск, Калининград и Новосибирск: в перечисленных городах расположены федеральные высшие учебные заведения и национальные исследовательские университеты.

Среди направлений курортного и оздоровительного туризма лидирует Кисловодск: в сентябре на его долю пришлось 3% бронирований.

Аналитики сервиса уточняют, что Москва, Санкт-Петербург и Казань лидируют не только по количеству бронирований, но и по количеству просмотров: в сентябре 2024 г. на долю Москвы приходится 15% всех просмотров, на долю Санкт-Петербурга – 13%, на Казань – 6%.

Алексей Лейпи, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка: «На сегодняшний день посуточная аренда недвижимости – наиболее динамично развивающийся сегмент рынка. По сравнению с первыми месяцами работы сервиса «Домклик24» (июнь-июль этого года) количество бронирований выросло в пять раз, а количество просмотров – в два раза. По данным «Домклик24», в сентябре средняя стоимость бронирования квартиры на одну ночь составляет около 3,5 тыс. руб. Срок аренды, как правило, составляет два-три дня. Примерно в половине случаев жилье арендует двое гостей (48% бронирований). Доля индивидуальных путешественников также велика – 25% от всех бронирований. Процент бронирований жилья на трех гостей – около 16%. Бронирование жилья на большее количество гостей встречается гораздо реже – только в 10% случаев».

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