Сбербанк и «Северсталь – Центр Единого Сервиса» объединят усилия в области цифровизации операционной деятельности российского бизнеса

Сбербанк и «Северсталь – Центр Единого Сервиса» подписали Меморандум о стратегическом партнерстве. Об этом CNews сообщили представители «Северсталь – Центр Единого Сервиса».

Меморандум призван способствовать сотрудничеству финансовой группы и профессиональной сервисной компании, специализирующейся на услугах консалтинга, аутсорсинга и автоматизации сквозных процессов, в области цифровизации операционной деятельности российского бизнеса, в том числе клиентов обеих компаний.

Кира Лапина, генеральный директор ООО «Северсталь – Центр Единого Сервиса»: «Мы рады партнёрству с ПАО «Сбербанк России», и видим в нем значительный потенциал для дальнейшего роста. Уверена, что синергетический эффект от объединения опыта и экспертизы команд, а также других ресурсов двух передовых компаний будет способствовать повышению качества профессиональных услуг обеих организаций и позволит содействовать ускорению темпов формирования высокоэффективной бизнес-среды на благо развития российской экономики».

Андрей Дмитриев, управляющий директор – руководитель дирекции трансформации клиентов CIB ПАО «Сбербанк России»: «Меморандум укрепит наши партнерские отношения с ведущей в России профессиональной сервисной компанией «Северсталь – ЦЕС». Передовые решения «Сбера» ускоряют цифровую трансформацию бизнеса и процессы импортозамещения. Услуги консалтинга, аутсорсинга и автоматизации сквозных процессов, которые оказывает наш партнер, станут еще более удобными, качественными и эффективными. «Сбер» охотно делится своими компетенциями и экспертизой, чтобы помогать российским предприятиям становиться лучше».