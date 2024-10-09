CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Софт Цифровизация Бизнес-приложения ИТ в банках
|

Сбербанк и «Северсталь – Центр Единого Сервиса» объединят усилия в области цифровизации операционной деятельности российского бизнеса

Сбербанк и «Северсталь – Центр Единого Сервиса» подписали Меморандум о стратегическом партнерстве. Об этом CNews сообщили представители «Северсталь – Центр Единого Сервиса».

Меморандум призван способствовать сотрудничеству финансовой группы и профессиональной сервисной компании, специализирующейся на услугах консалтинга, аутсорсинга и автоматизации сквозных процессов, в области цифровизации операционной деятельности российского бизнеса, в том числе клиентов обеих компаний.

Кира Лапина, генеральный директор ООО «Северсталь – Центр Единого Сервиса»: «Мы рады партнёрству с ПАО «Сбербанк России», и видим в нем значительный потенциал для дальнейшего роста. Уверена, что синергетический эффект от объединения опыта и экспертизы команд, а также других ресурсов двух передовых компаний будет способствовать повышению качества профессиональных услуг обеих организаций и позволит содействовать ускорению темпов формирования высокоэффективной бизнес-среды на благо развития российской экономики».

Андрей Дмитриев, управляющий директор – руководитель дирекции трансформации клиентов CIB ПАО «Сбербанк России»: «Меморандум укрепит наши партнерские отношения с ведущей в России профессиональной сервисной компанией «Северсталь – ЦЕС». Передовые решения «Сбера» ускоряют цифровую трансформацию бизнеса и процессы импортозамещения. Услуги консалтинга, аутсорсинга и автоматизации сквозных процессов, которые оказывает наш партнер, станут еще более удобными, качественными и эффективными. «Сбер» охотно делится своими компетенциями и экспертизой, чтобы помогать российским предприятиям становиться лучше».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Игорь Душа, «Нота Купол»: Есть три ИБ-сегмента, в которых потребности заказчиков выражены наиболее остро

Приглашаем 7 ноября на секцию «Цифровая трансформация» в рамках CNews FORUM 2024

Как вовремя находить уязвимости в программном обеспечении

Бизнес в России сможет продавать услуги на основе собранных государством персональных данных граждан

Крупный застройщик внедрил виртуального помощника для экономии ресурсов

Остается месяц до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться

Конференции

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

Orion Digital Day

ELMA DAY’24: Экосистема Low-code решений
Показать еще

MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Обзор телевизора Hyundai H-LED75BU7009: яркий и тонкий гигант

Смартфоны с хорошими камерами стоимостью до 30 000 рублей: выбор ZOOM

Обзор моноблока Acer Aspire S27-1755: мощный и аккуратный

Показать еще

Наука

10 фактов о галактическом гало, которые нужно знать

Ученые воскрешают шерстистого мамонта, но боятся вызвать Апокалипсис

Как VR превращает боль от физических упражнений в удовольствие
Показать еще