Интернет-банк «СберБизнес» расширил возможности для своих пользователей

В веб-версии интернет-банка «СберБизнес» появилась единая точка входа, благодаря которой можно воспользоваться продуктами, помогающими пользователю разобраться, как работает система при возникновении затруднений. Она включает в себя чат с технической поддержкой, раздел «Помощь» и виртуальные туры по системе. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Вторым нововведением является режим Split Mode, который позволяет разделить экран на две части, закрепив в одной из частей основное окно интернет-банка, а в другой – окно со статьёй из раздела «Помощь». Благодаря этому режиму пользователю не придётся переключаться между, например, заполнением формы и окнами разделов поддержки. Более 440 тыс. активных пользователей регулярно используют его каждый месяц.

Среди других доработок – уведомление о скором истечении сессии. Благодаря ему «СберБизнес» заблаговременно предупредит клиента о скором сбросе сессии при бездействии системы. Это позволит не тратить время на повторную авторизацию и продолжить работу.

Помимо этого, клиенты теперь будут получать уведомление о плохом Интернет-соединении. Это позволит своевременно диагностировать причину нестабильной работы интернет-сервисов и сократить время на обращение в поддержку.

Анна Лоевская, директор дивизиона «Цифровой корпоративный банк» Сбербанка: «Одним из наших главных принципов является то, что работа с интернет-банком не должна вызывать никаких затруднений у клиента. Мы стараемся выстроить все операции и действия в системе таким образом, чтобы они не вызывали никаких затруднений у клиентов и были интуитивно понятны. Но, тем не менее, вопросы могут возникать, и здесь пользователям на помощь приходят специальные разделы – виртуальные туры, пошагово объясняющие процесс выполнения тех или иных действий, раздел “Помощь”, содержащий ответы и скриншоты по пошаговому выполнению операций, видеоподсказки, а также чат с поддержкой».