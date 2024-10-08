АКБ «ЦентроКредит» автоматизировал работу с клиентскими данными в CRM на базе BPMSoft

АКБ «ЦентроКредит» завершил проект автоматизации процессов сбора и обновления клиентских данных с использованием CRM-системы на базе low-code-платформы BPMSoft от компании «БПМСофт» (входит в ИТ-холдинг Lansoft). Проект реализован специалистами системного интегратора «60 имен».

Ключевые задачи проекта включали оптимизацию клиентских анкет, автоматизацию проверок по различным параметрам, а также улучшение обработки внутренних запросов и автоматическое создание печатных форм документов. Это позволило существенно сократить время обработки данных и повысить качество работы с клиентами.

Особое внимание было уделено процессу регистрации новых клиентов, включающему обязательные проверки и автоматическое создание учетных записей в АБС (автоматизированная банковская система). Дополнительно была реализована автоматизация загрузки данных из внешних источников, включающих до десяти различных перечней, необходимых для проверки юридических лиц в соответствии с российским законодательством. Среди них — реестры субъектов малого и среднего бизнеса, а также списки с информацией о вовлеченности клиентов в подозрительные операции и ликвидированных юридических лицах.

Команда «60 Имен» реализовала механизм регулярной загрузки данных, который инициируется системой BPMSoft по расписанию или сигналу, в зависимости от перечня. После загрузки данные обрабатываются и сохраняются на сервере для дальнейшего использования не только сотрудниками, работающими с системой BPMSoft, но и другими отделами банка, нуждающимися в актуальной информации для принятия решений.

Также были разработаны алгоритмы верификации клиентов на основе загруженных перечней. Эти проверки выполняются на различных этапах процессов регистрации и обслуживания клиентов внутри BPMSoft, обеспечивая полное соответствие внутренним стандартам и требованиям законодательства.

Тимур Султанов, начальник отдела информационного обеспечения и внутренней статистики АКБ «ЦентроКредит», сказал: «Автоматизация процессов обновления клиентских данных и интеграция с внешними перечнями позволили нам значительно повысить качество и скорость обслуживания. Благодаря внедрению BPMSoft мы упростили внутренние операции и обеспечили соответствие строгим требованиям законодательства, что повысило уровень безопасности и прозрачности операций».

Анна Плеханова, руководитель группы внедрения «60 Имен», отметил: «Для нас этот важный проект в применении современных технологий для автоматизации ключевых бизнес-процессов. Внедрение BPMSoft позволило сократить ручной труд и минимизировать ошибки при обработке данных. Мы гордимся тем, что внесли вклад в повышение эффективности и безопасности работы банка».

Юрий Востриков, генеральный директор BPMSoft, сказал: «Наше решение на базе low-code-платформы предоставляет клиентам возможность гибкой настройки и быстрой адаптации под их уникальные бизнес-процессы. Проект для АКБ «ЦентроКредит» показал, как автоматизация может повысить производительность и снизить операционные риски для банков».