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Модульбанк обновил интеграцию «Модулькассы» с r_keeper Lite

Модульбанк обновил интеграцию «Модулькассы» с облачной программой для складского и финансового учета в кофейнях, ресторанах и фудтраках r_keeper Lite. Теперь предприниматели могут ускорить обслуживание клиентов и увеличить средний чек. Об этом CNews сообщили представители Модульбанка.

Хореке нужна возможность следить за остатками и их себестоимостью, смотреть аналитику по нагрузке заведения, распределять заказы по посадочным местам, работать с весовыми товарами, технологическими картами, наборами модификаторов и поднимать средний чек с системой лояльности. Разработчики учли все это при обновлении интеграции.

Благодаря интеграции «Модулькасса» получила ряд дополнительных опций. Она позволяет в реальном времени следить за остатками блюд в ресторане и их себестоимостью, просматривать аналитику по нагрузке заведения, принимать заказы и рассчитывать гостей вместе или раздельно, принимать разные способы оплаты, а также дает другие преимущества для официантов, товароведов и руководителей заведений.

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