«Диасофт» интегрировал автотестирование в учетные системы Росбанка и Металлинвестбанка

Программные продукты развиваются быстро, регулярно выпускаются обновления. Сокращение time to market и своевременное удовлетворение потребностей рынка становится необходимостью. Одним из способов решения этой задачи является ускорение процесса тестирования с помощью автотестов.

В Росбанке и Металлинвестбанке завершены проекты по внедрению автотестов в учетные системы. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

В ходе проекта в Росбанке вместе с «Диасофт» было создано комплексное решение по автотестированию для записи и выполнения автотестов. Оно стало результатом совместной разработки: специалисты «Диасофт» создали автотесты к учетной системе, а специалисты Росбанка – к интеграционной части с внешними системами, обеспечив встраивание данного решения по автотестам в релизный цикл банка.

В ходе проекта в Металлинвестбанке специалисты «Диасофт» разработали несколько кейсов для проведения автоматического тестирования, провели обучение для специалистов банка. Теперь банк разрабатывает автотесты самостоятельно.

Иван Старилов, руководитель сервиса функционального и интеграционного автотестирования компании «Диасофт»: «В ходе проектов мы провели обследование, выявили несколько направлений, в которых необходимы улучшения, разработали автотесты, а также обучили специалистов Росбанка и Металлинвестбанка создавать автотесты самостоятельно. Важными результатами нашей совместной с банками работы стали сокращение времени регрессионного тестирования».

Андрей Солдатов, руководитель направления по внедрению ИТ-продуктов платформы, ПАО «Росбанк»: «Совместная с «Диасофт» разработка фреймворка для записи и выполнения автотестов в сложном интеграционном ландшафте Росбанка дало нам мощный инструмент для возможности переноса ручных регрессионных тест-кейсов в автоматизированные, что в итоге позволит значительно ускорить процесс регрессионного тестирования. Что немаловажно, автотесты на разработанном фреймворке записываются специалистами команд Росбанка».

Николай Проша, начальник ЦРиСПО ДИТ, ПАО АКБ «Металлинвестбанк»: «Значимым преимуществом автотестирования для нас является возможность реиспользования автотестов и самостоятельное расширение их покрытия. Это особенно требуется в типовых процессах, где большая вариативность действий и статусов».

Автотестирование программного обеспечения помогает сократить сроки тестирования и ускоряет вывод на рынок новых продуктов.