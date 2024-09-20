Сбербанк переходит на отечественную платформу виртуализации рабочих мест

Сбербанк принял решение отказаться от использования зарубежной разработки Citrix в пользу отечественного инновационного решения Termidesk от компании «УВЕОН - облачные технологии», входящей в состав ПАО «Группа Астра». Это внедрение создаст сервис виртуальных рабочих мест для более чем 150 тыс. сотрудников банка. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Termidesk был выбран благодаря своей способности справляться с нагрузками в объеме 100 тыс. пользовательских подключений и более, а также наличию собственного протокола доступа Tera, который оптимизирует соединения даже на слабых каналах связи. Среди ключевых преимуществ Termidesk — компонент «Агрегатор», который упрощает управление системой, а также высокая отказоустойчивость архитектуры.

Внедрение Termidesk проходит для сотрудников банка практически незаметно. Команда «Астра Консалтинг», отвечающая за реализацию проекта, прорабатывает каждый этап, чтобы обеспечить бесперебойную работу системы и сохранить привычный рабочий процесс.

Кирилл Меньшов, старший вице-президент, руководитель блока «Технологий» Сбербанка: «Сбер всегда следит за другими игроками, и если мы видим качественный продукт, то внедряем его в свои процессы. Таким примером стало решение от «Группы Астра», которое отвечает всем нашим требованиям. Замещение западных продуктов на отечественные технологии гарантирует стабильность услуг для наших клиентов, что соответствует высоким стандартам обслуживания. Сбербанк не только делает шаг к полной независимости от зарубежных технологий, но и создает комфортные условия для своих сотрудников, что, безусловно, положительно скажется на общей эффективности работы. Ожидается, что перевод большинства сотрудников банка на это решение должен завершиться в начале 2025 г.».

Илья Сивцев, генеральный директор «Группы Астра»: «Заказчики из финансового сектора для «Группы Астра» сегодня имеют самый высокий приоритет, поскольку мы осознаем всю важность сохранения эффективности бизнес-процессов ключевых организаций отрасли. Партнерство со Сбербанком значительно расширяет нашу экспертизу в проектах миграции и построении сложных ИТ-инфраструктур. Реализация столь масштабного перехода подтверждает зрелость VDI-решения Termidesk».