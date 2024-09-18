«СберСтрахование» начала урегулировать страховые случаи по ОСАГО для юрлиц онлайн

«СберСтрахование» одной из первых на рынке начала урегулировать страховые случаи по ОСАГО для юридических лиц онлайн. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Теперь, чтобы получить выплату, клиенту нужно направить заявление через свой личный кабинет юридического лица на сайте. Затем с ним согласуют дату и время осмотра, чтобы определить размер компенсации. Деньги поступят на банковский счет.

«СберСтрахование» уже урегулировала онлайн первый убыток. Машина корпоративного клиента «СберСтрахования» попала в ДТП. Виновник аварии не уступил ей дорогу. В результате столкновения у автомобиля были повреждены крыло и передняя дверь с левой стороны. Менее чем через сутки после подачи заявления на выплату с клиентом была согласована дата осмотра авто для фиксации повреждений. «СберСтрахование» перечислила выплату, рассчитанную экспертом, на счет клиента уже на следующий день после осмотра.

Александр Гогленков, заместитель генерального директора «СберСтрахования» – директор по развитию: «"СберСтрахование" уделяет особенное внимание упрощению и ускорению процедуры получения выплат для бизнеса. Ведь и те, и другие хотят получить удобный и качественный сервис. Возможность подать заявление на выплату онлайн может серьезно экономить время, а следить за его статусом можно через личный кабинет. Несмотря на то, что онлайн-урегулирование станет обязательным для всех страховых компаний только с первого января 2025 г., мы уже внедрили его в работу, чтобы предоставить своим клиентам самый комфортный сервис».