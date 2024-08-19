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Веб-версия «Сбербанк Онлайн» стала удобнее

Вход в веб-версию «Сбербанк Онлайн» стал проще — теперь в него можно зайти так же, как и в мобильное приложение, с помощью пятизначного цифрового кода. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Вход по коду будет доступен только в тех браузерах, где клиент его настроит. При этом код единый: если клиент придумает новый код в одном из браузеров, то он автоматически обновится во всех других, где был настроен вход по коду.

Теперь клиент может выбрать удобный способ входа с разных устройств и браузеров: по логину/паролю, карте, телефону или коду.

Ксения Баринова, директор дивизиона «Сбербанк Онлайн» Сбербанка: «В начале лета мы обновили стартовую страницу входа в веб-версию «Сбербанк Онлайн» и добавили вход по номеру карты, а теперь еще и по цифровому коду. Мы идем по пути сближения мобильной и веб-версии, чтобы наши клиенты при переключении между ними видели привычный интерфейс».

Чтобы включить вход по коду, надо войти в веб-версию привычным способом, потом придумать код для повторного входа в браузере. После установки кода система предложит подключить биометрию по лицу или отпечатку пальца, если устройство поддерживает эту функцию.

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