ВТБ запускает новый онлайн-сервис покупки автомобилей с оплатой частями

ВТБ запускает собственный онлайн-сервис по подписке автомобилей – ВТБ Авто. Сервис открывает для клиентов широкие возможности выбора оптимального варианта приобретения. Флагманским предложением сервиса стала покупка нового автомобиля с оплатой частями и гибкими способами выкупа.

Предложение по покупке авто частями подразумевает, что клиент в первые три месяца берет авто в аренду и вносит не всю его стоимость сразу, а только оплату за бронь и фиксированные ежемесячные платежи. Если в конце аренды он готов к покупке, то может приобрести машину по остаточной стоимости. Такой способ актуален тем, кто хочет повременить с крупными вложениями и хочет сразу сесть за руль автомобиля, который готов к использованию. К тому же при таком способе приобретения сервис гарантирует сниженные цены на авто.

Выплаты в период аренды идут в зачет стоимости автомобиля, которая фиксируется при подписании договора и остается неизменной. Через три месяца его можно выкупить одним из удобных способов: с автокредитованием или за собственные средства.

Также на сервисе можно оформить долгосрочную подписку на автомобиль с полным обслуживанием. Такой способ подойдет тем, кто пока не готов к покупке, хочет использовать автомобиль временно, по работе, семейным или другим обстоятельствам. В подписку включено большое количество сервисов: регистрация, страхование, оплата транспортного налога, шинный сервис, техобслуживание и другие. Выбирая этот продукт, клиент получает в пользование новый личный автомобиль, поставленный на учет, застрахованный и полностью готовый к поездкам. Через 3 года у пользователя есть опция выкупить авто по остаточной стоимости или же оформить новый автомобиль по аналогичной схеме.

«ВТБ разрабатывает для клиентов высокотехнологичные сервисы и гибко подстраивает их под потребности людей. ВТБ Авто – это универсальный продукт, отвечающий разнообразным потребностям современного потребителя. Мы планируем стремительно развивать наш сервис и уже реализовываем бесшовный клиентский путь покупки автомобиля в онлайн с доставкой прямо к дому. Также будем расширять ассортимент автомобилей и способов приобретения, запустим востребованные услуги и сервисы для автолюбителей», – комментирует руководитель проекта ВТБ Авто Сергей Медынский

«Компетенции, надежность группы ВТБ позволяют реализовывать самые сложные задачи. Новый сервис делает ВТБ одним окном для жизненного цикла автомобиля – от покупки у надежных поставщиков до обслуживания на этапе владения. Такой подход позволяет сократить цепочки посредников и оптимизировать цены. Клиентам ВТБ Авто доступны машины из стока компании с официальной гарантией от производителя и полным комплексом сервисного обслуживания. Таким образом, все сложности и хлопоты, с которыми сталкиваются автолюбители в разных жизненных ситуациях, ВТБ Авто берет на себя, поэтому его можно назвать консьерж-службой в мире автомобилей», – поясняет генеральный директор ВТБ Лизинг Антон Мусатов.

Клиентам сервиса доступны автомобили по конкурентным ценам из собственного стока, а также экспертные консультации по выбору авто. При выкупе также можно воспользоваться не только специальными условиями автокредитования, но и сервисом подбора ОСАГО и каско по выгодным ценам. В ближайшей перспективе сервис расширит линейку дополнительных опций, в частности клиенты смогут пользоваться топливным сервисом, позволяющим заправляться, не выходя из авто, и услугой трейд-ин.