Росбанк использует интеллектуальные сервисы Directum для распознавания документов от госорганов и клиентов

Компания полностью цифровизировала обработку запросов от госорганов и автоматизировала подготовку справки о подтверждающих документах (СПД) для своих внешнеторговых клиентов с помощью интеллектуальных сервисов Directum. Об этом CNews сообщили представители Directum.

С 2020 г. Росбанк использует цифрового помощника «Лавра» для автоматического сбора информации по запросам от госорганов. Ранее в рамках внутренних процессов робот не мог считывать данные из документов, и сотрудникам приходилось заносить их в систему вручную. Это трудоемкий процесс, так как ежегодно количество запросов от госорганов растет на 20%. Чтобы оптимизировать и ускорить обработку данных, Росбанк применил ряд цифровых решений, включая интеллектуальные сервисы Directum.

Для этого робота «Лавра» научили читать и понимать требования ФНС на платформе Directum, в частности: наименование ФНС; номер и дату требования; установленный срок для предоставления документов; наименование лица (для юрлиц — ИНН, для физлиц — ФИО и дату рождения); запрашиваемые документы.

«Сотрудники имеют возможность загрузить скан-копию или фото требуемого документа и распознать его не перепечатывая атрибуты документов в экранные формы. Интерфейс операционных систем подсказывает цветовой кодировкой, какие атрибуты были распознаны максимально уверенно, а какие требуют обязательной проверки пользователем», — сказала Зинаида Ястребцева, директор департамента ИТ операционной деятельности и процессинговых платформ Росбанка.

При выявлении определенного текста ИИ-сервисы дают роботу сигнал, чтобы он проставил верификацию в задаче по подготовке ответа. Например, если инструмент считал из требования слова «выписка» или «движение по счету», то в задаче автоматически проставляется «галочка» в соответствующем поле.

В результате Росбанку удалось повысить эффективность бизнес-процесса на 28%. Благодаря этому получилось перераспределить сотрудников отдела на другие процессы.

Сегодня функциональность также доступна в интернет-банке для юридических лиц и в операционных системах Росбанка. Цифровой помощник призван упростить процесс для клиентов, которые получают услуги от нерезидентов или предоставляют услуги иностранным контрагентам.

«Мы считаем, что распознавание документов не только повысит внутреннюю эффективность, но и сделает клиентский путь простым и удобным. Используя передовые технологии, мы можем предложить нашим клиентам решения, выделяющие нас в отрасли», — отметила Зинаида Ястребцева.

Операционная функция Росбанка использует ИИ-сервисы, созданные на платформе Directum, и в других бизнес-процессах для следующих документов: постановлений ФССП; выписок от судебных приставов: из них извлекаются данные для поиска клиента, на которого заведено исполнительное производство; ипотечных договоров; счетов на оплату; актов о выполненных работах.

Так, для счетов и актов Росбанк применяет ИИ-сервисы Directum для распознавания изображений документов от своих внешнеторговых клиентов. Сервисы обучены более, чем тысячей форматов актов, предоставленных клиентами в качестве подтверждающих документов для валютного контроля.