CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ИТ в банках
|

«Точка» разработала шаблоны для предпринимателей в сфере ВЭД

«Точка» облегчит работу с оформлением документов для предпринимателей, работающих с зарубежными контрагентами. «Справочная», медиа банка «Точка» о бизнесе, подготовила бесплатные шаблоны документов, которые помогут справиться предпринимателям с различными нюансами ВЭД (внешнеэкономической деятельности). Это сэкономит их время и поможет безопасному ведению бизнеса за границей. Об этом CNews сообщили представители «Точки».

Шаблоны документов учитывают все изменения в законодательстве и разработаны с учетом международных норм. Для ведения ВЭД разработаны документы, которые помогут предпринимателям быть гибкими и готовыми к различным ситуациям с контрагентами и платежами. Например, письмо китайскому контрагенту для перехода на рубли: на русском, английском и китайском языках. Среди доступных шаблонов: письмо китайскому контрагенту для перехода на рубли; агентский договор для вознаграждения агенту; дополнительное соглашение на смену валюты; дополнительное соглашение на смену банковских реквизитов; инвойс без договора; договор о зачете встречных требований; договор цессии, уступки права требования денежных средств; дополнительное соглашение на увеличение сроков поставки; трехстороннее дополнительное соглашение; договор комиссии; соглашение о новации обязательства по договору поставки.

«Часто предприниматели сталкиваются с трудностями в поиске актуальных и корректных документов, особенно с учетом всех изменений и нюансов. Например, контракты при работе с иностранными контрагентами необходимо заключать на двух языках, что требует особого внимания к деталям. Новые шаблоны документов для ВЭД решают эту проблему. Они помогут предпринимателям эффективно управлять своими международными операциями, снижая риск ошибок в документации, и всегда иметь под рукой все необходимые документы», — отметил издатель «Справочной» Игорь Романов.

Все шаблоны доступны для скачивания в любое время.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Денис Хадасков, HD Tech: В России исторически сложилось, что инновации появляются в финансовых компаниях

ПСБ внедрил автоматизированную систему инкассации

Дмитрий Михеев, «АйТи Бастион» — Как обеспечить безопасность обмена данными

Оператор карт «Мир» подвергся мощной DDoS-атаке. Сбоила платежная система, платежи не проходили

Управление основными данными: Российские продукты готовы заменить западные системы MDM

ПСБ получил премию Finnext за сервис открытия расчетных счетов по биометрии

MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

От культиватора до электроножниц: 10 электрических гаджетов для сада и огорода

Обзор робота-мойщика окон HOBOT S6 Pro: умный помощник

Здесь безопасно: российские облачные хранилища и сервисы для частных пользователей

Показать еще

Наука

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли
Показать еще