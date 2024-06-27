CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы ИТ в банках
|

«Ростелеком» запустил в опытно-коммерческую эксплуатацию мультибанковский сервис предоставления банковских гарантий

«Ростелеком» совместно с компанией «Фазум» начал опытно-коммерческую эксплуатацию мультибанковского сервиса предоставления банковских гарантий. Новый сервис позволит участникам закупочных процедур получать все предложения от банков-партнеров «Ростелекома» в личном кабинете на портале. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Основная концепция нового решения «Ростелекома» — это минимальное участие клиента в оформлении банковских гарантий. Теперь, чтобы выбрать наиболее выгодное предложение, нет необходимости обращаться в разные банки, предоставлять множество бумажных документов и искать подходящие условия. Благодаря автоматизированному сбору максимально доступной информации о будущем принципале весь процесс происходит онлайн и занимает не более часа. При этом поставщикам «Ростелекома» гарантии будут предоставлены на специальных привлекательных условиях.

Сергей Анохин, первый вице-президент «Ростелекома»: «“Ростелеком” продолжает активно реализовывать стратегию по расширению присутствия на рынке облачных цифровых решений. Так, мы последовательно расширяем функционал финансовых сервисов для участников закупочных процедур, для которых, помимо финансирования, требуются банковские гарантии. Мультибанковский сервис позволит в один клик получить банковские гарантии сразу в нескольких ведущих российских банках и выбрать оптимальное для себя решение».

Денис Рябченков, вице-президент — директор по развитию цифрового бизнеса «Ростелекома»: «“Ростелеком” и “Фазум” активно расширяют линейку новых финтех-продуктов для участников закупочных процедур. Мы запустили в опытно-коммерческую эксплуатацию мультибанковский сервис предоставления банковских гарантий и уже установили предодобренные лимиты по банковским гарантиям на сумму более 22 млрд руб.».

Андрей Леушев, президент компании «Фазум»: «Еще на подготовительной стадии запуска сервиса мы наблюдаем повышенную заинтересованность в мультибанковском решении как со стороны наших действующих и потенциальных банков — партнеров, так и со стороны конечных потребителей, участников рынка госзакупок».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как автоматизировать учет персональных данных и избежать штрафов за их утечку

ПСБ внедрил автоматизированную систему инкассации

Зачем рынку еще один интегратор? Спросили у новой компании

Оператор карт «Мир» подвергся мощной DDoS-атаке. Сбоила платежная система, платежи не проходили

Росагролизинг: как специалисты «Нетрики» провели миграцию аналитической системы компании с MS SQL Server на Postgres Pro

ПСБ получил премию Finnext за сервис открытия расчетных счетов по биометрии

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

От культиватора до электроножниц: 10 электрических гаджетов для сада и огорода

Обзор робота-мойщика окон HOBOT S6 Pro: умный помощник

Здесь безопасно: российские облачные хранилища и сервисы для частных пользователей

Показать еще

Наука

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли
Показать еще