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Модульбанк запустил юридическую страховку для продавцов на маркетплейсах

Банк для предпринимателей Модульбанк и страховая компания BestInsure разработали программу юридического страхования для продавцов на маркетплейсах на базе направления «Модульюрист».

В нее входит все, что нужно для спокойной работы на маркетплейсах: безлимитные консультации с юристом по бизнесу и личным вопросам, подготовка типовых документов и досудебных претензий, регулярные обзоры правовых новостей и ключевых изменений в правилах работы на маркетплейсах, оценка судебных перспектив, покрытие до 50 тыс. руб. расходов на представительство в суде. Об этом CNews сообщили представители Модульбанка.

«Модульюрист — проактивный сервис. Мы уже на этапе онбординга делаем правовой аудит и оцениваем бизнес клиента с разных сторон, чтобы в дальнейшем сократить риски возникновения юридических проблем до минимума», – сказал Александр Блинков, руководитель сервиса «Модульюрист» в Модульбанке.

«Модульюрист» самостоятельно отслеживает изменение в законодательстве и важные пункты договора и сам приходит к клиенту, когда нужно снизить риски. За полтора года работы у клиентов «Модульюриста» было несколько судов, в том числе суды по госзакупкам и с крупным маркетплейсом – клиенты банка выиграли все суды.

Сейчас «Модульюрист» – это продукт по подписке, который включает в себя безлимитные консультации, разработки корпоративных документов, локально-нормативных актов, курьерский сервис, проверку контрагентов и личного менеджера. Вся ситуативная помощь – переговоры, досудебное урегулирование, защиту в суде и решение личных вопросов предпринимателя – реализована в форме «модулей», которые можно подключать на короткий промежуток, когда того требуют обстоятельства. Все услуги в рамках модулей также безлимитны.

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