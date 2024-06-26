«Авто Финанс Банк» присоединился к платформе «Финуслуги»

Финансовый маркетплейс «Финуслуги» продолжает расширять список своих партнеров. Теперь клиентам площадки доступен вклад в еще одном банке — «Авто Финанс Банке». Об этом CNews сообщили представители Московской биржи.

Вклад «Конвейер дохода» можно открыть на 91 и 181 день. При размещении средств на полгода максимальная ставка составит 17% годовых. Минимальная сумма для открытия – 100 тыс. руб. Льготное расторжение не предусмотрено. Начисление процентов – в конце срока действия вклада.

Вклад оформляется полностью дистанционно. Клиенту на сайте или в мобильном приложении «Финуслуг» достаточно один раз зарегистрироваться через «Госуслуги», пройти подтверждение личности и перевести денежные средства на счет вклада по СБП или реквизитам. «Финуслуги» проходят полноценную интеграцию с банками-партнерами, и клиенты, которые открывают вклад, видят его как в личном кабинете платформы, так и в приложениях и офисах банка.

«Запуск вклада “Конвейер дохода” — это очередной шаг в реализации нашей стратегии по предоставлению клиентам широкого спектра финансовых услуг и инструментов для эффективного управления личными сбережениями. Мы продолжим работу над расширением линейки продуктов, чтобы предложить нашим пользователям максимально выгодные и удобные решения», — отметил старший управляющий директор по розничному бизнесу и развитию электронных платформ Московской биржи Игорь Алутин.