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Перевод Газпромбанка на ПО «Базис» признан проектом года премии CNews «Импортозамещение года 2024»

Российский разработчик инфраструктурного ПО «Базис» получил премию CNews в номинации «Импортозамещение года: Банки» за перевод ИТ-инфраструктуры Газпромбанка на отечественные решения виртуализации. Вручение награды состоялось 19 июня на ежегодном мероприятии CNews FORUM Кейсы.

Премия CNews «Импортозамещение года 2024» направлена на поддержку наиболее значимых проектов по переходу на отечественные продукты с зарубежных аналогов, а также на привлечение внимания к персонам, оказывающим влияние на этот процесс. Экспертный совет премии самостоятельно отбирает победителей в каждой номинации из числа поданных заявок.

При реализации проекта была обеспечена непрерывная работа ИТ-инфраструктуры с учетом масштабного серверного парка Газпромбанка. Так, по итогам развертывания двух продуктов «Базиса» — высокопроизводительной платформы для управления виртуальными серверами и контейнерами Basis Dynamix и платформы виртуализации рабочих мест Basis Workplace — было организовано более тысячи виртуальных машин. В 2025 г. число виртуальных рабочих мест в банке на базе программных решений вендора достигнет 30 тыс.

Работу импортнезависимой инфраструктуры поддерживают система защиты облака Basis Virtual Security и ассистент миграции Migration Assistant. В течение года организации намерены провести испытания DevOps-конвейера разработки Basis Digital Energy, а также внедрить средства репликации данных Basis Guard и системы резервного копирования Basis Virtual Protect.

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