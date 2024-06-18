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Модульбанк запустил прием оплаты с мобильного телефона по NFC

Приложение для бизнеса ModulPay от Модульбанка теперь поддерживает прием оплаты от клиентов банковскими картами через NFC-модуль телефона.

Теперь у предпринимателей появился еще один способ принимать у клиентов безналичные платежи. ModulPay – уже сейчас полнофункциональный платежный сервис, и он постоянно обновляется новыми возможностями и интеграциями.

«Мы также добавили возможность работы с онлайн-кассой для оплат с помощью мобильного телефона по NFC. Фискализация и каталог товаров и все платежные приложения интегрированы в общую экосистему Модулькассы. После приема оплаты, фискализация проходит автоматически», – сказал Юрий Васильев, директор по платежным сервисам Модульбанка.

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