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iSimpleLab внедрила в НКО «Истина» платформу ДБО на импортонезависимой СУБД Digital Q.DataBase

Специалисты iSimpleLab завершили первый этап внедрения платформы дистанционного банковского обслуживания (ДБО) iSimpleBank 2.0 для корпоративных клиентов НКО «Истина». Компания iSimpleLab первой среди российских разработчиков промышленных решений ДБО реализовала проект на импортонезависимой СУБД Digital Q.DataBase от «Диасофт».

Алексей Колесников, коммерческий директор iSimpleLab, сказал: «Благодаря использованию платформы iSimpleBank 2.0 клиенты НКО «Истина» получили самые современные и защищенные инструменты дистанционного банковского обслуживания. В дальнейшем функционал дистанционных каналов для клиентов НКО будет расширен за счет запуска новых сервисов, а также альтернативных способов взаимодействия клиентов с НКО в соответствии с бизнес-моделью организации».

«Нашей целью был запуск в промышленную эксплуатацию всех программных продуктов, необходимых для деятельности НКО, с нуля всего за 3 месяца. В ходе проекта в организации был установлен ряд программных продуктов от «Диасофт» и ДБО iSimpleBank 2.0. В результате программные продукты работают на СУБД Digital Q.DataBase и мы используем полностью импортонезависимое программное обеспечение», – сказал Евгений Жижин, директор по цифровизации НКО «Истина».

Техническое взаимодействие команд iSimpleLab и компании «Диасофт» обеспечило успешный запуск в промышленную эксплуатацию платформы ДБО на СУБД Digital Q.DataBase. Внедрение iSimpleBank 2.0 было выполнено в установленные сроки, в настоящее время платформа ДБО используется заказчиком для обслуживания клиентов – юридических лиц.

Николай Макаревич, директор департамента «Экономика данных», член правления компании «Диасофт», отметил: «Интеграция платформы ДБО iSimpleBank 2.0 и СУБД Digital Q.DataBase прошла в штатном режиме, мы не встретили никаких сложностей в ходе реализации проекта. Совместимость наших решений подтверждена на практике».

Теперь iSimpleLab может предложить банковскому сообществу готовые решения для перехода на полностью импортонезависимый стек технологий в части построения каналов цифрового банковского обслуживания, соответствующих повышенным требованиям безопасности и производительности.

Совместные наработки команд iSimpleLab и «Диасофт» позволили заложить основу для тиражирования технологического сотрудничества и на другие проекты компаний. Результаты аналогичных кейсов совместных проектов можно ожидать уже в ближайшее время.

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