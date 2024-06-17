Бизнесу стал доступен инструмент администрирования баз данных от «СберТеха»

«СберТех», российский разработчик программного обеспечения, создал и зарегистрировал в Реестре российского ПО Platform V Grid Center. Это универсальное средство администрирования кластеров распределенных баз данных. Интуитивно понятный интерфейс делает управление кластерами прозрачным. Решение реализовано как веб-приложение и не требует установки дополнительных компонентов на компьютер пользователя. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Использование Platform V Grid Center помогает найти неполадки в функционировании системы и оперативно устранить инцидент. Решение позволит компаниям повысить производительность сервисов, ускорить вывод новых продуктов на рынок и снизить совокупную стоимость владения продуктом.

Platform V Grid Center расширяет возможности администрирования кластеров. У пользователей появилась возможность настраивать расписание создания снапшотов без применения внешних сервисов и проводить анализ данных на согласованность, используя графический интерфейс. С остальной функциональностью продукта можно ознакомиться на сайте.

Решение входит в состав цифровой облачной платформы Platform V, а также может поставляться отдельно.