билайн и Т-Банк спасли первого общего клиента в рамках работы группы быстрого реагирования

билайн сообщил о первом успешном кейсе совместной работы Группы быстрого реагирования оператора с Т-Банком. Об этом на полях ПМЭФ-2024 заявил директор по управлению уровнем фрода билайна Петр Алферов.

Группа быстрого реагирования билайна — это отдельное направление поддержки, которое уже сейчас помогает тысячам клиентам быть бдительнее и заботиться о своей безопасности. При подозрении на мошенничество клиенты билайна могут связаться с ней по номеру 0611 или через чат в мобильном приложении оператора.

«Мы как оператор связи такую Группу быстрого реагирования сделали первые. Чтобы клиентский путь был оптимальный, мы объединили свою Группу быстрого реагирования и такую же команду в Т-Банке. Благодаря этому при обращении клиентов, столкнувшихся с мошенничеством, мы при необходимости можем сразу перенаправить этот звонок в банк, чтобы специалисты продолжали помогать клиенту уже со своей стороны. Так, буквально в первый же день работы Группы быстрого реагирования мы спасли нашего общего клиента», — сказал Алферов.

Директор по управлению уровнем фрода билайна описал проблему, с которой столкнулась клиент оператора. Женщине стали поступать странные смс-сообщения с кодами для подтверждения оформления заявки на карту, которые она по ошибке передала мошеннику, считая, что общается со своим родственником. Благодаря оперативным действиям Группы быстрого реагирования билайна она была незамедлительно переведена на контакт с Т-Банком. Совместные усилия позволили предотвратить потенциальные финансовые потери для клиента.

«В результате этой работы нам удалось сохранить существенную сумму общего клиента. Этот случай подчеркивает важность и эффективность сотрудничества между операторами связи и финансовыми учреждениями в борьбе с мошенничеством. Мы продолжим работать над тем, чтобы наши клиенты всегда были защищены и могли доверять нашим сервисам», — добавил Алферов.

«При отсутствии системы предотвращений подобных случаев, клиенты зачастую набирают ненужные им кредиты, и любой непредотвращенный кейс впоследствии может обернуться миллионными потерями. Поэтому нам нужно бороться за каждого клиента», — подчеркнул важность совместной работы руководитель «Т-защиты» Олег Замиралов.

Как ранее сообщали в пресс-службе билайна, оператор продолжит налаживать сотрудничество с банками и Госуслугами, чтобы в момент мошеннической атаки на клиента сотрудники Группы быстрого реагирования могли связываться с партнерами и противостоять преступным действиям с различных сторон, доводя решение проблемы клиента до конца.