«Тинькофф» запустил сервис проката самокатов в мобильном приложении

«Тинькофф» объявил о запуске нового сервиса «Самокаты»— соответствующий раздел появился в мобильном приложении. Первым партнером стала кикшеринговая компания «Юрент». В будущем «Тинькофф» планирует расширить количество партнеров.

Сервис уже доступен во всех городах присутствия «Юрента». Арендовать самокаты можно в разделе «Город». Приложение запросит доступ к геолокации и камере, после чего появится карта с привычными фиолетовыми самокатами. Пользователю останется только совершить оплату и активировать самокат.

Оплатить поездку можно прямо из приложения «Тинькофф» — деньги списываются напрямую с выбранного банковского счета. Клиенты также смогут воспользоваться приветственным бонусом в виде кэшбэка до 15%. На все последующие поездки пользователям будет доступен 10% кэшбэк от суммы поездки. Максимальная сумма кэшбэка за календарный месяц составит 3 тыс. руб. При возникновении вопросов пользователи могут обратиться в службу поддержки «Тинькофф».

Сервис «Самокаты» планирует охватить крупнейшие кикшеринговые компании, чтобы расширить для пользователей выбор электросамокатов и географию присутствия.

Дмитрий Константинов, директор нефинансовых сервисов, сказал: «Интеграция сервиса проката самокатов в «Тинькофф» — это продолжение развития нашего сервиса «Город», который создан для того, чтобы покрывать все потребности клиентов, виде безопасных и удобных трат. Мы активно работаем над расширением нашей экосистемы, уже сейчас клиентам доступны бронирование путешествий, покупка билетов на мероприятия, оплата топлива, заказ продуктов, цветов и других товаров. Наша задача – сделать так, чтобы клиентский путь был максимально прост и понятен, поэтому мы много инвестируем в разработку продукта и стараемся бесшовно интегрировать наших партнеров внутри приложения так, чтобы конечный клиент всегда был доволен тем опытом, который он получает».

Так, арендовать самокаты можно будет с помощью «Умной финансовой камеры», технологии которой разработчики связали с новым сервисом «Города». Для этого нужно зайти в раздел платежи, в правом верхнем углу нажать на кнопку «сканировать» и навести камеру на самокат. После в приложении автоматически откроется раздел с информацией о самокате.

Забронировать и активировать самокат, отслеживать поездку и обращаться в службу поддержки можно в мобильном приложении «Тинькофф». Также в приложении добавлены онбординг по правилам безопасности и регулирование возрастных ограничений — арендовать самокаты смогут пользователи старше 18 лет. Сервис уже доступен на Android-смартфонах (версия 6.36+), в скором времени пользователи смартфонов на базе iOS также смогут арендовать самокаты в приложении.