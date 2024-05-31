CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ИТ в банках Импортонезависимость
|

«Тинькофф» разработал собственное программное обеспечение для банкоматов на Linux

«Тинькофф» приступил к импортозамещению софта для собственной сети банкоматов. Первые устройства c новым программным обеспечением на операционной системе Linux уже введены в эксплуатацию и установлены в Москве. Об этом CNews сообщили представители «Тинькофф».

На текущий момент почти все банкоматы в России и в мире работают на операционной системе Windows, которая принадлежит корпорации Microsoft. «Тинькофф» в рамках своей стратегии по импортозамещению разработал собственное программное обеспечение на операционной системе с открытым исходным кодом Linux.

Все программное обеспечение устройств, включая логику работы банкомата (бэкенд) и пользовательские интерфейсы, разработано внутри «Тинькофф».

Павел Власов, заместитель директора департамента платежных систем «Тинькофф»: «Ранее мы уже запустили производство собственных банкоматов, спроектированных и собранных в России. Теперь мы решили шагнуть дальше — импортозаместить и ПО. Причем не просто заказать софт российским поставщикам, а создать нашу собственную локальную разработку. Linux — это open-source-система, и разработка программного обеспечения, совместимого с ней, делает нас независимыми от любых вендоров, в том числе зарубежных. Теперь мы будем самостоятельно управлять созданием продуктов и реализовывать любые необходимые прикладные функции в банкомате. При этом сохраним стабильность и высокий уровень сервиса, к которому привыкли наши клиенты».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Виктор Деменко, Jet RuLab: Мы можем быстро собрать и протестировать любой комплекс российских решений

В ядре Linux найдена уязвимость, с помощью которой можно захватить систему. Ее уже активно эксплуатируют

Денис Хадасков, HD Tech: В России исторически сложилось, что инновации появляются в финансовых компаниях

Китайская Alibaba больше не принимает рубли и не оформляет доставку в Россию

Управление основными данными: Российские продукты готовы заменить западные системы MDM

Минцифры хочет создать единую платформу киберзащиты для государства и бизнеса

MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Гаджеты в подарок на выпускной 2024: выбор ZOOM

Лето на пороге: лучшие приложения для похудения и тренировок

Обзор HUAWEI WATCH FIT 3: умные часы или фитнес-браслет?

Показать еще

Наука

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли
Показать еще