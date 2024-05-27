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Модульбанк запустил новое приложение для приема оплат ModulPay

Модульбанк запустил приложение ModulPay для приема безналичных платежей. Теперь предпринимателям станет проще работать с оплатами от клиентов. В ModulPay можно принимать платежи по QR-коду и формировать счет-ссылки, подключить «Модулькассу» и формировать электронные чеки, отслеживать продажи и оформлять возвраты, работать с несколькими магазинами и учетными записями. Об этом CNews сообщили представители Модульбанка.

«Мы выпускаем ModulPay, чтобы дать предпринимателям еще одну возможность удобно принимать безналичные платежи. Уже сейчас это полнофункциональный платежный сервис, и мы планируем добавлять в него еще больше возможностей и интеграций», — сказал Юрий Васильев, директор Модульбанка по платежным сервисам.

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Модульбанк – банк для предпринимателей. С 2014 г. разрабатывает финансовые продукты и нишевые нефинансовые сервисы. Банк дает мультивалютное расчетно-кассовое обслуживание, онлайн-бухгалтерию с подключением к АУСН, налогового консультанта, бизнес-ассистента, удобную онлайн-кассу, сервис платежей QR Pay, вывод средств на счета физлиц всего за 0,75%, уникальную на рынке систему комплаенса, которая гарантирует защиту счета от блокировок по 115-ФЗ и др.

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