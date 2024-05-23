Сбербанк, Министерство туризма и промыслов Нижегородской области и ГК «Современные транспортные технологии» договорились о сотрудничестве

Сбербанк, Министерство туризма и промыслов Нижегородской области и ГК «Современные транспортные технологии» заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве, которое направлено на продвижение российских технологических и транспортных решений для туристической инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Стороны также планируют развивать туристический потенциал региона, популяризировать автопутешествия, формировать и продвигать детские, молодежные и семейные туры и проекты.

Андрей Дмитриев, управляющий директор – руководитель Дирекции трансформации клиентов CIB Сбербанка: «Мы видим большую заинтересованность Министерства туризма и промыслов Нижегородской области в высокотехнологичных решениях для развития туризма и вместе с ГК ″Современные транспортные технологии″ поддерживаем это стремление. Турпоток в регион растет каждый год, область в числе лидеров в стране по темпам роста. Безусловно, такой результат достигается благодаря осознанной позиции руководства Нижегородской области и стратегическому пониманию важности туриндустрии для экономики. Наша задача — дать региону все необходимые инструменты для дальнейшего стимулирования этого роста».

Сергей Яковлев, министр туризма и промыслов Нижегородской области: «Подписание соглашения – это перспективный шаг в продвижение российских технологических и транспортных решений для развития туристической инфраструктуры. Выгодное географическое положение, богатое историко-культурное наследие и транспортная доступность Нижегородской области привлекают туристов со всего мира. Совместно со «Сбером» и ГК «Современные транспортные технологии» планируем развивать автотуризм, формировать и продвигать детские, молодежные, семейные туры и проекты. Уверен, что совместные проекты станут стимулом развития новой культуры отдыха и роста потенциала внутренних туристических маршрутов нашего региона».

Олег Марков, генеральный директор ГК «Современные транспортные технологии»: «Для нас важно способствовать росту туристического потенциала Нижегородской области, так как регион становится одним из самых популярных направлений для внутренних путешествий. Благоустройство территории и улучшение инфраструктуры отражаются на возрастающем числе туристов. Совместно с Министерством туризма и промыслов Нижегородской области и «Сбером» мы будем стремиться поддерживать данную тенденцию, объединяя технологические и транспортные решения для развития различных направлений туристической отрасли, включая экскурсии, городские мероприятия, а также личные автопутешествия».

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